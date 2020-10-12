Расследование дела экс-прокурора, заказавшей «бесплатное убийство» следователя, завершено

Ольга Швецова Фото: СОЦСЕТИ

Следовали закончили расследовать уголовное дело в отношении экс-прокурора Ольги Швецовой. Женщину подозревают в заказном убийстве следователя и бывшего мужа сестры Александра Леонова, передает источник "КП" в правоохранительных органах.

По версии следствия, причиной убийства стали семейные разногласия. Сестра прокурорши делила нажитое с бывшим мужем, работавшим следователем Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Между супругами возник имущественный спор, который складывался в пользу мужчины. Тогда Швецова обратилась к главарю крупной ОПС Алану Гагиеву, чтобы тот устранил неугодного родственника. "Джако" согласился и из уважения к прокурору Затеречного района Владикавказа не взял с нее ни рубля. Исполнителями заказа стали два бывших сотрудника МВД, убившие мужчину при его сожительнице Татьяне Адамовой. У следователей сразу возникла версия, что это сделал профессиональный киллер.

Ольга Швецова (в центре, обнимает девочку). Фото: пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии

15 декабря 2019 года Швецову задержали в аэропорту Беслана. Оттуда она хотела лететь в Москву, а потом - в Германию. У женщины была годовая виза, но есть версия, что прокурорша хотела остаться за рубежом на ПМЖ. Выяснилось, что экс-прокурора сдал один из членов банды Гагиева.

Сейчас дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемой вменяют ответственность за преступление, предусмотренное 2 частью 105 статьи УК РФ.

Отметим, что Швецову могли уважать за дела вне прокуратуры. Так, в 2007 году она в составе группы из 7 человек покорила западную вершину Эльбруса (5,6 тысяч метров). Три человека в ходе восхождения сдались, но только не прокурор. Правда, эту новость уже не найти на сайте Прокуратуры Северной Осетии.

Скриншот поискового запроса на Яндексе и новостной ленты Прокуратуры Северной Осетии

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