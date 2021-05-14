Дело самого жестокого киллера России Аслана Гагиева передали в суд

Аслан Гагиев. Фото: INTERPOL

В суд передано первое уголовное дело главы банды киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. В нем фигурирует лишь в несколько эпизодов из длинного «послужного списка» Гагиева. Его обвиняют в организации преступного сообщества, трех банд, шести убийств и незаконном обороте оружия. Следователи разобрали "подвиги" Джако в Северной Осетии в 2012-2013 годах, где он начинал строить свою "империю".

Следствие считает, что Гагиев виновен в убийстве заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей республики: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Во время похорон последнего бандиты расстреляли процессию.

Эти эпизоды досконально исследованы. Но помимо них Гагиев подозревается еще в десятках убийств и покушений на представителей власти, предпринимателей и банкиров.

Напомним, Джако долгое время укрывался в Австрии, когда его объявили в федеральный розыск. Страна выдала его России по ходатайству Генпрокуратуры. Но для этого пришлось потрудиться: сама процедура экстрадиции шла несколько лет. А в последний момент власти Австрии отменили рейс, потому что у киллера в тюрьме развилась редкая форма аэрофобии.

КТО ТАКОЙ ДЖАКО

Аслан Гагиев организовал свою банду в 2004 году в Северной Осетии. Она орудовала до 2013 года. За это время киллеры совершили много громких убийств. В банде была четкая иерархия и подразделения, главное из которых возглавлял однофамилец Джако Олег Гагиев по кличке Батэ. Именно с его поимки начала вскрываться причастность Аслана к серии убийств.

По данным следователей, члены банды Гагиева действительно спасали детей, убивая похитителей за большие деньги

Всего в банде было 40 человек, в числе которых - сотрудники милиции. Бандиты принимали заказы на уничтожение неугодных им или кому-то еще людей, независимо от их статуса и уровня охраны.

Свое первое громкое дело бандиты провернули в 2008 году: они совершили покушение на бывшего руководителя администрации главы Северной Осетии, ректора одного из частных вузов Владикавказа Сергея Такоева. Он был тяжело ранен в самом центре Владикавказа, где базировалась группировка.

Следствие полагает, что в том же году бандиты убили начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева. За ним последовали майор милиции Илья Касрадзе, руководитель отдела уголовного розыска МВД республики Виталий Чельдиев вместе со своим 20-летним сыном Зауром. Они активно боролись с бандой, пытаясь их поймать. Это не понравилось Гагиеву.

Также есть улики по убийству бывшего мэра Владикавказа Виталия Караева. Он знал, что его хотят убить, и даже заказал себе в Москве бронированный автомобиль. Но водитель авто не доехал до покупателя - его застрелили в Москве.

В общей сложности у Аслана Гагиева и его ОПС список из примерно 60 убийств. Пока что следствие доказало некоторые из них и пытается разговорить Джако. А тот пока говорит избирательно: недавно дал показания по убийству осетинского политика Казбека Пагиева.

По словам киллера, заказчиками выступили трое известных людей - действующих и бывших депутатов и других высокопоставленных чиновников. Следователи опросили каждого из них и устроили очную ставку всем подозреваемым. В итоге обвинения им не предъявили.

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