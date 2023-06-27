Фото: t.me/mvairport

Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова вернулся к штатной работе после ремонта взлетно-посадочной полосы. Проблему удалось устранить всего за несколько часов и уже около 10 вечера 26 июня аэропорт заявил о возобновлении рейсов.

- Благодаря слаженной работе наземных служб проблема своевременно обнаружена и оперативно устранена. Мы вновь в строю и готовы принимать и провожать самолёты! Благодарим каждого за терпение! – сообщила пресс-служба аэропорта.

Люди в ожидании вылета. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

По официальным данным, всего на вылет было задержано 22 рейса. А прибывающие самолеты были перенаправлялись в близлежащие аэропорты -в Ставрополь, Грозный, Махачкалу и Владикавказ.

Согласно информационному табло аэропорта, с утра 27 июня рейсы отправляются и принимаются без задержек.

Ремонт взлетной полосы. Фото: t.me/sergienko_vs

Тем временем после закрытия вечером 26 июня аэропорта в Минеральных Водах в соцсетях появились фейки о преднамеренном повреждении взлетно-посадочной полосы. Ряд пабликов и интернет-ресурсов заявляли о возможной диверсии и даже «прилёте». Местные власти опровергли слухи. Информацию о возможной диверсии глава округа Вячеслав Сергиенко назвал «полной чушью». В подтверждение своих слов он опубликовал снимки работ на взлетной полосе международного аэропорта.

Ремонтные работы. Фото: t.me/sergienko_vs

- Хочу сразу пояснить - всё это полная чушь! В качестве подтверждения - фотографии с места производства работ. Думаю, на кадрах всё видно и понятно, - написал глава округа в своем официальном ТГ-канале.

Глава Минераловодского округа обратился к землякам с просьбой не доверять различным сплетням и слухам.

- Ориентироваться надо только на проверенные официальные источники информации! – написал Сергиенко.

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