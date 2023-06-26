Быстро улететь не получится: сотни людей ждут возможности вылететь из аэропорта Минвод

Люди ждут возобновления полетов в здании аэропорта и на улице Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Возле аэропорта Минеральных Вод и в зале собрались сотни людей, которые ждут его открытия. Полеты запретили из-за деформации взлетно-посадочной полосы, которая произошла из-за перегрева полотна на фоне 36-градусной жары.

Те, кто ждут отбытия или прибытия самолетов, вынуждены ждать: кто-то вышел на улицу и сидит на газоне, кто-то стоит в зале, а кто-то сел на пол, так как свободных сидений, по всей видимости, не осталось.

— Аэропорт закрыт предварительно на вылет/прилет до 21:53 по местному времени. Все службы аэропорта находятся на месте, – сообщил в социальных сетях глава Минераловодского округа Сергиенко Вячеслав.

На улицах люди сидят на газоне Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Сейчас температура падает, а значит, вскоре специалисты смогут оценить причиненный жарой ущерб и отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Работы планируют завершить до полуночи, а пока все прибывающие на Ставрополье самолеты вместо Минеральных Вод будут направлены в аэропорты Ставрополя, Грозного, Махачкалы и Владикавказа.

— На место выехал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Викторович Штепа. При необходимости мы привлечем дополнительные силы, чтобы ускорить проведение ремонта, – заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Сидячих мест в аэропорту не осталось Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Сейчас люди ожидают возобновления воздушного сообщения на улице и внутри здания аэропорта. Ясно одно – вылететь в скором времени не получится, хотя ремонтные работы, передает корреспондент «КП» с места событий, уже заканчиваются. Скоро аэропорт продолжит работу в штатном режиме.