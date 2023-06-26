Аэропорт Минеральные Воды пришлось закрыть 26 июня 2023 года. Об этом в своем официальном Телеграм-канале сообщил глава города Вячеслав Сергиенко.

- Неприятная информация для тех, кто планирует в ближайшее время вылет из международного аэропорта города Минеральные Воды или, наоборот, ждёт прибытия борта. Работа аэропорта временно приостановлена, - написал Сергиенко.

Почему повреждена полоса в Минеральных Водах

Причиной такого решения стала деформация взлетно-посадочной полосы. Бетон на стыке плит поднялся из-за ее перегрева - в регионе установилась 35-градусная жара.

Бетон на стыке плит поднялся из-за перегрева полосы. Фото: t.me/sergienko_vs

Все службы аэропорта находятся на месте. Когда температура полосы снизится, специалисты смогут оценить, какой вид ремонта и в каком объеме необходим.

- По моему поручению на место выехал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа. При необходимости мы привлечем дополнительные силы, чтобы ускорить проведение работ, - уточнил губернатор края Владимир Владимиров.

Пока что все самолеты перенаправляются во Владикавказ, Грозный, Махачкалу и Ставрополь. Предварительно, воздушная гавань останется закрытой до 22 часов. А к полуночи планируется завершить все необходимые работы.

Как сообщает корреспондент «КП» с места событий, возобновления авиасообщения на улице и в здании аэровокзала ожидают толпы людей.

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