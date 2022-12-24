Гонки по терминалу: барана заметили у стойки регистрации на рейс Махачкала – Санкт-Петербург

Баран проник в аэропорт Махачкалы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычного пассажира рейса Махачкала – Санкт-Петербург сняли на видео очевидцы в махачкалинском аэропорту. К стойке регистрации пробрался баран, который внезапно выбежал из багажной зоны.

Выяснилось, что в здание он попал с со стороны уличной парковки, куда наведался вместе с еще парочкой сородичей. Упертых животных стали разгонять. Один из баранов во время погони оказался на багажной ленте. А уже оттуда отправился к стойке регистрации, удивив своим внезапным появлением ожидающих рейса пассажиров.

Ролик быстро разлетелся по пабликам дагестанского сегмента социальных сетей. Местные даже предположили, что это кто-то из земляков пытался провезти барана в багаже. Мол, к родне в столицу на Новый год.

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