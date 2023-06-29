Поставила на аватарку: Путин поцеловал девочку в Дагестане и сделал с ней селфи

13-летняя девочка уговорила Путина сделать с ней селфи Фото: СОЦСЕТИ

Накануне Владимир Путин приехал в Дагестан на совещание по вопросам туризма. Но рабочими встречами визит не ограничился. «КП-Ставрополь» собрала, куда ходил и чем занимался президент России в Дербенте.

Сперва — работа

На встрече с Путиным за круглым столом находились полпред президента в СКФО Юрий Чайка, сенатор Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов, глава Дагестана Сергей Меликов и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. По видеосвязи к совещанию присоединились члены федерального кабмина, главы крупных туркорпораций Северного Кавказа и главы республик.

Владимир Путин на совещании в Дербенте. Фото: пресс-служба Кремля

— Наша республика стремительно обгоняет по популярности лучшие курорты страны, поэтому неудивительно, что именно здесь обсуждали развитие туризма. Владимир Владимирович очень тепло отозвался о Дагестане – о наших красотах, богатой истории, гостеприимных жителях, и высоко оценил возможности республики. Особенно приятно, что все наши предложения по развитию туризма президент поддержал. Это и строительство Всероссийского детского центра, где смогут отдыхать свыше тысячи ребят, и поэтапное создание круглогодичного морского города-курорта, и корректировка комплексного плана развития Дербента, — поделился Сергей Меликов после встречи.

А глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил предложение президента для туроператоров.

— Очень важное заявление прозвучало для туроператоров - Президент указал на необходимость освободить их от НДС — это хорошее подспорье для расширения их деятельности, особенно с учетом общей тенденции на поддержку туризма. Мы благодарим Президента за поддержку наших инициатив в туристической сфере, которые обеспечат Дагестану дополнительные рабочие места и доходы в бюджеты республики и муниципалитетов, — рассказал политик.

Селфи с ребенком и Коран в подарок

После деловых встреч Дербент развернул свое знаменитое гостеприимство по-полной. Президента сводили в древнейшую мечеть России, в архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и подарили Коран.Путин пообещал, что священная книга обязательно найдет свое место в Кремле, и вспомнил про прогремевшую накануне новость о сожжении Корана в Швеции.

Владимир Путин прижимает к груди подаренный в Дербенте Коран. Фото: Бийсултан Хамзаев

— Патриарх московский и всея Руси все время нам говорит «Мусульмане — это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа. Мы знаем, что и в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление! И по Конституции, и по 282 статье уголовного кодекса. Это преступление! И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил, — подчеркнул президент.

Сотни людей вышли на улицы Дербента поприветствовать президента Фото: СОЦСЕТИ

А вечером Владимир Путин отправился на улицы Дербента. Главе государства показали мультимедийный фонтан в Дербенте — самый большой в России. К приезду важного гостя на фонтане устроили музыкальное шоу с республиканским колоритом.

Тем временем на улицах собралась огромная толпа жителей Дербента, которые ждали возможности пообщаться с президентом России вживую. И они ее получили — Владимир Путин вышел к людям под восторженные крики.

Фото Путина с 13-летней школьницей в Дербенте взорвало соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Глава государства пожимал руки и неформально общался с горожанами. А на следующий день 13-летняя девочка из Дербента проснулась звездой — ей удалось сделать селфи в обнимку с Путиным.

То самое селфи Владимира Путина с девочкий из Дербента Фото: Личный архив героя публикации

Многих поразило, что президент в Дербенте изменил своим привычкам — после начала пандемии Владимир Путин четко соблюдает противоэпидемические правила и избегает близких контактов.

— С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их, — прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дагестанские политики расценили визит Путина в день священного для мусульман праздника Курбан-байрам как символ большой поддержки со стороны президента.

— Мусульмане всего мира обратили внимание на сегодняшний визит Президента в Дагестан и поддержали позицию лидера многонациональной России! Пока одни уничтожают… Россия и наш Президент сохраняет и укрепляет! Дагестан — место силы! От энергии людей — только заряжаться! Уровень поддержки Президента в Дагестане всегда на высшем уровне, — высказался депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

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