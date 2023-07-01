За толпой девочка не смогла разглядеть Владимира Путина, что расстроило ее до слез Фото: СОЦСЕТИ

Визит Владимира Путина в Дагестан 28 июня 2023 года оказался очень важным не только для политиков республики. На улице древнейшего в стране города — Дербента, президента встречали сотни детишек. 13-летней Фатиме посчастливилось сделать селфи с Владимиром Владимировичем, что прославило школьницу на всю страну.

То самое селфи Владимира Путина с девочкий из Дербента Фото: Личный архив героя публикации

Встретиться с президентом повезло не всем. И для кого-то это стало настоящей трагедией! В сети появилось видео с маленькой плачущей навзрыд девочкой. И опечалена она как раз тем, что не увидела Владимира Путина:

– Зачем ты плачешь? – спрашивает мама.

– Я хотела Путина увидеть, – отвечает ей дочка.

– Скажи, ты видела его издалека?

– Не видела я его! Все толкались...

Сотни людей вышли на улицы Дербента поприветствовать президента Фото: СОЦСЕТИ

Эти трогательные кадры выложил у себя в социальной сети глава Дагестана. Сергей Меликов подписал ролик так:

- Трогательное видео из Дербента: девочка расплакалась из-за того, что не увидела президента во время посещения им мультимедийного фонтана. Расстроенная школьница не может сдержать слез, понимая, что второго шанса увидеть Владимира Владимировича у нее может и не быть.

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