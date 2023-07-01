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Общество1 июля 2023 8:46

«Я хотела Путина увидеть»: маленькая девочка разрыдалась в Дагестане, не сумев разглядеть президента за толпой

В сети появилось видео с плачущей девочкой из Дагестана, не увидевшей Путина
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
За толпой девочка не смогла разглядеть Владимира Путина, что расстроило ее до слез

За толпой девочка не смогла разглядеть Владимира Путина, что расстроило ее до слез

Фото: СОЦСЕТИ

Визит Владимира Путина в Дагестан 28 июня 2023 года оказался очень важным не только для политиков республики. На улице древнейшего в стране города — Дербента, президента встречали сотни детишек. 13-летней Фатиме посчастливилось сделать селфи с Владимиром Владимировичем, что прославило школьницу на всю страну.

То самое селфи Владимира Путина с девочкий из Дербента

То самое селфи Владимира Путина с девочкий из Дербента

Фото: Личный архив героя публикации

Встретиться с президентом повезло не всем. И для кого-то это стало настоящей трагедией! В сети появилось видео с маленькой плачущей навзрыд девочкой. И опечалена она как раз тем, что не увидела Владимира Путина:

– Зачем ты плачешь? – спрашивает мама.

– Я хотела Путина увидеть, – отвечает ей дочка.

– Скажи, ты видела его издалека?

– Не видела я его! Все толкались...

Сотни людей вышли на улицы Дербента поприветствовать президента

Сотни людей вышли на улицы Дербента поприветствовать президента

Фото: СОЦСЕТИ

Эти трогательные кадры выложил у себя в социальной сети глава Дагестана. Сергей Меликов подписал ролик так:

- Трогательное видео из Дербента: девочка расплакалась из-за того, что не увидела президента во время посещения им мультимедийного фонтана. Расстроенная школьница не может сдержать слез, понимая, что второго шанса увидеть Владимира Владимировича у нее может и не быть.

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