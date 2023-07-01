В Каспийске мужчина плюнул в туристку в просвечивающемся платье, что обернулось потасовкой

Со слов девушки, она получила сотрясение мозга Фото: СОЦСЕТИ

Житель Каспийска спровоцировал потасовку, плюнув в туристку в полупрозрачном платье. Девушка шла одна по улице, когда рядом остановилась белая «Лада Приора» и водитель в грубой форме сделал ей замечание и получил, по всей видимости, такой же невежливый ответ.

Далее, рассказывают очевидцы, мужчина вышел из машины, стал ругаться и в сердцах плюнул в прохожую. Туристка набросилась на обидчика с кулаками. Когда же он ее сильно оттолкнул, девушка упала на землю и, с ее слов, получила травмы и сотрясение мозга. Произошедшее сняла камера уличного наблюдения.

В полиции Дагестана знают о произошедшем и просят пострадавшую выйти с ними на связь.

Ранее «Комсомольская правда на Северном Кавказе» писала о том, что для гостей республики выпустили памятки с дресс-кодом в Дагестане и правилами поведения. Мужчинам нужно закрывать грудь и надевать брюки или бриджи ниже колена. Женщинам рекомендуют закрывать линию декольте и живот, носить юбки или брюки тоже ниже колена.

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