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Происшествия1 июля 2023 9:21

В Каспийске мужчина плюнул в туристку в просвечивающемся платье, что обернулось потасовкой

Полиция просит пострадавшую девушку выйти на связь
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Со слов девушки, она получила сотрясение мозга

Со слов девушки, она получила сотрясение мозга

Фото: СОЦСЕТИ

Житель Каспийска спровоцировал потасовку, плюнув в туристку в полупрозрачном платье. Девушка шла одна по улице, когда рядом остановилась белая «Лада Приора» и водитель в грубой форме сделал ей замечание и получил, по всей видимости, такой же невежливый ответ.

Далее, рассказывают очевидцы, мужчина вышел из машины, стал ругаться и в сердцах плюнул в прохожую. Туристка набросилась на обидчика с кулаками. Когда же он ее сильно оттолкнул, девушка упала на землю и, с ее слов, получила травмы и сотрясение мозга. Произошедшее сняла камера уличного наблюдения.

В полиции Дагестана знают о произошедшем и просят пострадавшую выйти с ними на связь.

Ранее «Комсомольская правда на Северном Кавказе» писала о том, что для гостей республики выпустили памятки с дресс-кодом в Дагестане и правилами поведения. Мужчинам нужно закрывать грудь и надевать брюки или бриджи ниже колена. Женщинам рекомендуют закрывать линию декольте и живот, носить юбки или брюки тоже ниже колена.

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