Туристам советуют вести себя подобающе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дресс-код в Дагестане - что можно, что нельзя

В Дагестане среди туристов распространяют новую памятку о правилах поведения в республике. В красочной листовке наглядно представлены рекомендации относительно внешнего вида и соблюдения этических норм.

- Дорогие гости республики, пожалуйста, соблюдайте наши культурные нормы и правила внешнего вида, - обращаются к отдыхающим составители памятки.

Можно ли ходить в бриджах в Дагестане

Что касается внешнего вида, то приезжим мужчинам рекомендуется закрывать грудь, а также надевать брюки или бриджи ниже колена. Женщинам советуют закрывать линию декольте и живот, а также носить юбки или брюки ниже колена.Также туристов просят «не пить, не курить в общественных местах и не заниматься прелюдиями где-либо помимо домов».

- Насколько вы будет уважать наши традиции и культуру, настолько и мы будем гостеприимны к вам, - говорится в памятке.

Памятка для отдыхающих в Дагестане. Фото: соцсети.

Как вести себя в Дагестане

Стоит отметить, что это не первая памятка для туристов, выпущенная в Дагестане. Два года назад отдыхающим представили полноценный онлайн-буклет, в котором подробно прописаны не только требования к внешнему виду, нормы и правила поведения, но и полезные советы, рекомендации и контакты. А в 2020 году на туристических объектах республики были размещены таблички, запрещающие ходить в шортах, майках и купальниках.

Табличке на туробъектах Дагестана. Фото: соцсети.

В Дагестане систематически возникают скандалы из-за неподобающего внешнего вида или чрезмерно раскрепощенного поведения приезжающих в республику гостей.

Так, летом прошлого года туристу из Краснодарского края пришлось извиняться за публичный секс с подругой в дагестанских горах. А годом ранее волну недовольства среди местных жителей вызывали две туристки, которые разместили в соцсетях «голые» фотки на фоне Сулакского каньона.

Неприятности возникли и у блогера «Красная борода» из Петербурга. Молодой человек «не угодил» местным своим необычным внешним видом и откровенными фотками с двумя девушками, сделанными в Дагестане, которые он также опубликовал на своей странице в соцсетях.

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