«Коротко, но достойно будем жить»: Кадыров вышел на связь после слухов о тяжелой болезни и пропаже Делимханова

Рамзан Кадыров высказался по поводу набежавших слухов про его болезнь и пропажу Делимханова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямой эфир в социальных сетях, на котором высказался по поводу слухов. За накрытым столом с чашкой чая с ним сидел с депутатом Госдумы Адам Делимханов, который, по распространенной в интернете информации, был ранен и исчез.

— Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни. Вот именно для таких недалеких людей мы вместе с дорогим братом, главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым записали видеоролик. Ну?! Что теперь скажите?! – подписал Делимханов выложенный в соцсети ролик.

Кадыров в эфире высказался по поводу набежавших слухов, а Делимханов достал телефон и показал дату и время – 20:47, 2 июля. Чеченские политики не выглядят как люди, находящиеся при смерти.

Фото: стоп-кадр

— Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить, – сказал в эфире Рамзан Кадыров.

Ранее в сети появилась информация, что Кадыров тяжело болеет, уже не может разговаривать из-за проблем с почками и находится при смерти. Про Делимханова говорилось, что он погиб в зоне СВО после ранения.

В итоге информацию опровергли сами чеченские чиновники, добавив, что и дальше будут выполнять поставленные задачи, а к врагам они относятся с уважением, но «шайтанам и сплетникам» они скажут «Ахмат сила, Аллаху акбар».

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