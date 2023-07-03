Не дошел до контрольной точки: на высоте 3500 метров на горе Казбек пропал отставший от группы турист

Фото: социальные сети потерявшегося Александра; Веленгурин Владимир

Спасатели в Северной Осетии начали операцию по поиску и спасению 40-летнего Александра из Новокуйбышевска, который забирался на гору Казбек в составе группы из трех человек. При восхождении турист отстал от других участников, вероятно, из-за усталости. Он сказал, что догонит остальных позже на контрольной точке, но этого не произошло.

— Заявил о пропаже альпиниста один из участников группы. По его словам мужчина немного отстал от товарищей, сказав, что догонит их позднее, после чего так и не появился в назначенном месте, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Альпинисты взбирались на Казбек и должны были достичь очередной контрольной точки на высоте 3500 метров. Экспедиция шла по плану, никто не был ранен, и о недостатке припасов в МЧС не сообщили. На поиски альпиниста собралась группа спасателей СОПСО МЧС России из 6 человек.

Группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС России. Ведомство не уточняет вопрос по поводу примерного количества еды и воды у потерявшегося, а также неизвестно, есть ли у него спальник, палатка и что-нибудь, чтобы пережить холодную ночь. Информация уточняется.