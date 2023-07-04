Избитого адвоката увезли в Беслан: суд над Заремой Мусаевой все-таки состоялся в Грозном

Суд над Мусаевой состоялся. Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Супруге бывшего федерального судьи Чеченской республике Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой вынесен обвинительный вердикт. Суд в Грозном признал ее виновной по делу о насилии над полицейским и приговорил к 5,5 годам колонии.

В январе 2021 года Мусаеву доставили для допроса в Чечню из нижегородской квартиры ее супруга. В республике ей назначили сначала 15 суток административного ареста, а после возбудили уголовное дело. По версии следствия, она напала на участкового – расцарапала ему лицо и едва не лишила глаза.

Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Больше года Заерма Мусаева провела в СИЗО Грозного, где у нее значительно ухудшилось здоровье. Женщина с диагностированным ранее сахарным диабетом жаловалась на то, что показатели сахара в крови увеличились вдвое, пропала чувствительность в ступнях, а на одной ноге посинели два пальца. Мучили ее также отеки и боли в спине. Несмотря на ухудшение состояния, ей было отказано в стационарном лечении.

Правозащитники считают, что уголовное преследование Мусаевой связано с деятельностью ее сыновей. Так, один из них – Ибрагим Янгулбаев стал фигурантом дела о призывах к террористической деятельности. А весной этого года в розыск был объявлен Байсагур Янгулбаев. Ранее Абубакар Янгулбаев работал в северокавказском филиале «Комитета против пыток». Сейчас они находятся за пределами страны.

В день оглашения приговора неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в республику на заседание суда по делу Мусаевой. Такси Милашиной и Немова заблокировали утром 4 июля на выезде из аэропорта. Неизвестные вооруженные люди избили журналистку и адвоката и потребовали немедленно покинуть республику. Нападавшие также уничтожили всю технику и документы.

Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Пострадавших доставили в одну из больниц Грозного, где провели первичный осмотр и оказали помощь. После проведения МРТ Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также у нее поломаны пальцы на руках. У Немова – ножевое ранение в ногу и другие травмы.

Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Позже было принято решение о переводе журналистки и адвоката в больницу в Беслане. Как сообщила в своем ТГ-канале Ксения Собчак, в поездке их будет сопровождать Мансур Солтаев, омбудсмен по правам человека в Чечне. Отмечается, что распоряжение об этом дал лично Кадыров после разговора с омбудсменом Татьяной Москальковой.

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