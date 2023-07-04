Журналистка Елена Милашина до и после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак Фото: Залина ТАТАРОВА

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов стали жертвами нападения в Грозном. Они прилетели в столицу Чечни на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Верховного суда региона.

Такси Милашиной и Немова заблокировали на выезде из аэропорта утром 4 июля. Из трех машин вышли вооруженные люди, потребовали немедленно уехать из республики и напали на журналистку и адвоката, сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

— Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите, — цитирует нападавших Собчак со ссылкой на адвоката.

Как рассказали в «Новой газете», люди в масках жестоко избили обоих пассажиров, а Немова ранили ножом в ногу. Злоумышленники также обчистили автомобиль и уничтожили документы и технику, которые были с собой у пострадавших.

Адвоката Александра Немова ударили ножом в ногу. Фото: Росадвокат / тг-канал Ксении Собчак Фото: Залина ТАТАРОВА

— Избитая Елена Милашина не транспортабельна. Вся голова облита зеленкой, постоянно теряет сознание. Немов плохо двигается, его обезболили. <...> Милашиной сломали пальцы, когда требовали код от телефона, — пишет Собчак.

Так выглядит Елена Милашина после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак

Журналистка и адвокат госпитализированы. Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, провели обследование МРТ. В больницу приехали сотрудники полиции, однако пострадавшие отказались от дачи показаний.

Фото из коридора больницы, куда привезли Немова и Милашину после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак

Коллеги Александра Немова подали ходатайство в Ахматовский районный суд и попросили власти обеспечить защиту пострадавших. К ситуации также подключилась омбудсмен Татьяна Москалькова.

Союз журналистов России сообщил, что в курсе случившегося и разбирается в деталях нападения.

— Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека. Нападение на журналиста — неприемлемо, мы надеемся что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных, — прокомментировал председатель СЖР Владимир Соловьёв.

К ситуации подключились и депутаты Госдумы.

— Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль! — заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас призвал правоохранителей к «жесткой реакции» на нападение.

Позднее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров лично распорядился вывезти Милашину и Немова в больницу в Беслане после разговора с Татьяной Москальковой. Информацию подтвердила сама омбудсмен в своем телеграм-канале.

В больницу пострадавших сопровождает Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев. Милашина рассказала ему подробности нападения.

Омбудсмен Мансур Солтаев сопровождает журналистку и адвоката в карете скорой помощи в Северную Осетию Фото: СОЦСЕТИ

— Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать, — заявила журналистка.

За что арестовали Зарему Мусаеву

Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, была обвинена в насилии над представителем власти. В январе прошлого года она была похищена вооруженными людьми в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный.

По версии следствия, Мусаева использовала грубую нецензурную речь, выражала агрессию и оскорбляла достоинство граждан перед дежурной частью. Она была арестована и обвинена в нападении на участкового. Сейчас Мусаева находится в СИЗО, где провела более полутора лет, и ей грозит пять с половиной лет тюремного заключения.

В этот же день суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам лишения свободы.