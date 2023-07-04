«Облили зеленкой, обрили волосы»: правозащитники рассказали детали избиения журналистки и адвоката в Чечне

После нападения Елена Милашина получила травму головы Фото: СОЦСЕТИ

Нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова может быть связано с аналогичным инцидентом в Чечне в 2016 году. Об этом и о деталях нового происшествия рассказала «Комсомолке» северокавказская правозащитница Екатерина Ванслова.

Неизвестные напали на Милашину и Немова ранним утром 4 июля в Грозном. Они выезжали из аэропорта и направлялись на оглашение приговора супруги бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой, когда дорогу автомобилю преградили три машины.

Злоумышленники выволокли журналистку и адвоката из такси и жестоко избили.

— Елену облили зеленкой и обрезали ей волосы. Она очень плохо себя чувствует, периодически теряет сознание, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Александра ударили ножом в ногу, он серьезно ранен и еле двигается. Несмотря на это, он хотел поехать в суд, однако позже было решено отправиться в больницу, ранение слишком глубокое, — рассказала «КП-Ставрополь» руководитель «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и ликвидирован) Екатерина Ванслова.

Так выглядит Елена Милашина после нападения. Фото: тг-канал Ксении Собчак

Правозащитники на связи с пострадавшими и сообщают, что оба они в сознании и направляются в больницу в Беслане. Милашина и Немов решили не оставаться в чеченской больнице из соображений безопасности.

— Северная Осетия недалеко, поэтому решили отправить их туда. Вывоз за пределы Чечни рационален и логичен, им там небезопасно, в том числе и в больнице, — отметила собеседница редакции.

Адвоката Александра Немова ударили ножом в ногу. Фото: Росадвокат / тг-канал Ксении Собчак Фото: Залина ТАТАРОВА

Личность нападавших пока не установлена — все они были в масках. Однако члены «Команды» уверены, что нападение напрямую связано с аналогичным инцидентом в 2016 году.

— Мы с журналистами в минивэне тогда уже выезжали из Чечни. Нас затормозили почти на границе с Ингушетией, выгнали всех из автобуса. Нас избили, а автобус сожгли. Они тоже были в масках, вооружены и угрожали ровно такими же формулировками, — вспоминает Ванслова.

«Встречавшие» Милашину и Немова были вооружены пистолетами — по словам правозащитницы, уже это говорит о том, что нападение было запланировано. Они не только нанесли увечья пострадавшим, но и уничтожили технику и документы адвоката и журналистки.

Ванслова рассказала «Комсомолке», что следствие пока не выходило на связь с правозащитниками. Организация планирует провести собственное расследование — установить точное число нападавших и их личности, проверить камеры видеонаблюдения на участке дороги, где произошел инцидент, и зафиксировать травмы пострадавших.

В Чечне ее не любят

Елена Милашина не раз подвергалась насилию в Чечне. Предыдущее произошло также в Грозном в 2020 году.

Тогда Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина приехали в Грозный на судебный процесс по делу местного жителя Ислама Нуханова. В холле гостиницы на женщин напала толпа неизвестных и избила их ногами. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал случившееся «уличным хулиганством», а саму Милашину политик считает «пособницей террористов».

Ранее, в 2015 году Кадыров жестко высказывался в адрес Милашиной в ответ на ее критику чеченских властей. Поводом стал материал журналистки о скандальной свадьбе 46-летнего начальника РОВД с 17-летней девочкой.

Во время командировки в республику в 2015 году ее остановили полицейские и посоветовали «следить за личной безопасностью». Тогда она уехала из Чечни, опасаясь за свою жизнь. «Сложно сосчитать, сколько раз я получала от Рамзана Ахматовича публичные угрозы», — говорила журналистка в интервью в 2020 году.

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