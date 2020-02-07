В Грозном избили журналиста "Новой газеты" и адвоката

В Грозном избиению подверглись журналист "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина. Нападение произошло в холле гостиницы "Континент". По словам пострадавших, били их толпой, в которой были преимущественно женщины. При этом происходящее снималось на камеры телефонов.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный для участия в суде по делу местного жителя Ислама Нуханова. Его задержала полиция в декабре 2019 года. После избиения журналист и адвокат обратились в отдел полиции Грозного, где они написали заявление. Также в местной больнице они сняли побои. Врачи нашли у пострадавших ушибы лица и мягких тканей. Как сообщили "КП" в ОВД Грозного, по факту заявления проводится проверка.

Напомним, статьи Елены Милашиной не раз вызывали резкую реакцию властей Чеченской Республики. Материал о зачистке ближайшего окружения Рамзана Кадырова сподвиг на ответ директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева.

— Мы не первый год наблюдаем нервные конвульсии журналистки Елены Милашиной по отношению к чеченцам, к успехам чеченского народа, к руководству республики. Рамзан Кадыров поручил нам, чтобы мы подумали и занялись обустройством личной жизни Елены, - заявил он тогда.

Кроме того, Милашина активно освещала тему исчезновения людей в Чечне, в частности, пропажу 27 человек. По данным издания они были казнены. Недавно на совещании МВД Рамзан Кадыров назвал информацию ложью, а распространяющих ее журналистов - "шайтанами".