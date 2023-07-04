Спецборт МЧС доставит в Москву журналистку Милашину и адвоката Немова

Избитых адвоката и журналистку отправят в Москву санавиацией. Фото: архив КП Фото: Евгения СОКОРЕВА

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которых сегодня избили в Грозном перед судом над Заремой Мусаевой, доставят в Москву. Из Беслана, куда их ранее привезли к врачам, готовится отправка спецборта МЧС. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

Нападение произошло ранним утром 4 июля, когда Милашина и Немов выезжали из аэропорта в столице республики, чтобы попасть на оглашение приговора супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Она же — мать Ибрагима Янгулбаева, которого в 2015 году задержали в Чечне из-за экстремистских высказываний в соцсетях. Семья Янгулбаевых уехала из Чечни в 2017 году.

В 2021 году Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде и обвинили в нападении на участкового. По версии следствия, Мусаева атаковала полицейского, расцарапав ему лицо и едва не лишив глаза. А в январе 2022 года ее доставили в Грозный под конвоем вооруженных людей на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в Грозный. 4 июля ее приговорили к 5,5 годам в колонии за применение насилия к представителю власти.

Вскоре после выезда журналиста и адвоката три машины перегородили им дорогу, и злоумышленники выволокли их из такси. Милашину облили зеленкой и обрезали ей волосы, Немова ударили ножом в ногу. Обоих жестоко избили и уничтожили принадлежавшие им технику и документы.

С тяжелыми ранениями их отвезли сперва в ближайшую больницу в Грозном, а вскоре после этого журналистку и адвоката отправили в Беслан. В Северной Осетии Милашину и Немова обследовали, и зафиксировали у них многочисленные переломы. У журналистки выявлена закрытая черепно-мозговая травма, ей сделали МРТ.

После всех необходимых манипуляций пострадавших, вероятно, отправят в Москву.

— Пообщался с Милашиной и Немовым. Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные. Вероятно, бортом МЧС их доставят в Москву, — заявил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

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