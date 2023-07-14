Вкусное лето! Специалисты Молочного комбината «Ставропольский» раскрыли секрет приготовления мороженого

Молочный комбинат «Ставропольский» образован в 1928 году Фото: Антон СОКОЛОВ

Едва ощутив ароматы ванили и свежего молока, понимаешь - здесь, в одном из цехов Молочного комбината «Ставропольский», делают мороженое, любимое с детства лакомство. На предприятии его более 50 видов. На любой вкус и цвет. От классического пломбира в вафельном стаканчике до экзотического мороженого с кардамоном, шафраном и куркумой.

Наверно, каждый мечтал увидеть своими глазами, как обычное молоко превращается во вкуснейший десерт. Корреспондент «КП» отправилась на предприятие и пообщалась с сотрудниками цеха по производству мороженого.

Мастер-технолог цеха мороженого Молочного комбината «Ставропольский» Елена Зайцева стала героем нашего проекта «Профессионал», который рассказывает о настоящих специалистах своего дела в самых разных отраслях. Героями наших публикаций становятся врачи, педагоги, работники сельского хозяйства, промышленности, культуры и многие другие. Те, для кого работа – не смысл жизни, а сама жизнь. Елена работает на предприятии более 20 лет. Пришла на комбинат еще студенткой второго курса одного из ставропольских вузов, где училась по специальности «Молоко и молочные продукты». Прошла весь путь - от фасовщика мороженого до мастера-технолога.

Свою будущую профессию Елена выбирала, можно сказать, с дальним прицелом.

- Посоветовали выбрать эту специальность родные, - вспоминает Елена. - И я сама понимала, что предприятие очень крупное, большое производство. И о своем выборе я совершенно не жалею. Да и мороженое очень люблю, - добавляет она с улыбкой.

На вопрос, чем же мороженое Молочного комбината «Ставропольский» отличается от других, Елена отвечает с профессиональной серьезностью: «Наше мороженое состоит полностью из натуральных компонентов. Все стадии производства проходят постоянный контроль - от проверки качества сырья до выпуска продукции».

Фото: Антон СОКОЛОВ

Мы уже рассказывали о том, как на предприятии контролируется поступающее от поставщиков молоко. И в цехе по производству мороженого также анализируют компоненты для производства мороженого, а после - обязательный контроль качества выработанной продукции. Не только каждого вида, но и каждой партии. В лаборатории готовый продукт исследуется на микробиологические и физико-химические показатели.

Примечательно, что каждое лето Молочный комбинат «Ставропольский» старается удивить жителей края новыми видами мороженого. Ассортимент постоянно расширяется. Елена рассказывает, что и она участвует в разработке новых вкусов. Главные «критики» для сотрудницы комбината - её дети.

- Старший сын, - рассказывает Елена, - любит сливочное мороженое с клубничным джемом, а младший - щербет. А я люблю сливочное со сгущенным молоком. Кстати, сгущенное молоко готовится здесь же, в этом цехе».

И что важно, родителям не стоит опасаться, покупая своим детям мороженое - никаких искусственных красителей и ароматизаторов в нем нет. Все только натуральное. Пломбир готовится на масле «Крестьянское», а сливочное – из натуральных сливок. Делают на комбинате и вафельные стаканчики.

Фото: Надежда АРСЕНЬЕВА

Приготовление мороженого это длительный процесс. Смесь для него составляется в специальной емкости , затем ее пастеризуют, гомогенизируют, охлаждают и начинается процесс созревания – на это уходит от четырех до шести часов при четырех градусах. А потом смесь подвергается фризерованию — будущее мороженое взбивается и замораживается до минус 4 градусов, после чего фасуется в вафельные стаканчики или рожки и закаливается в низкотемпературной скороморозильный камере, а дальше мороженое упаковывается, маркируется и отправляется в камеру хранения. Мороженое готово, можно отправлять в магазины. Кстати, из 1 тонны смеси мороженого получается более 16 тысяч порций пломбира в вафельном стаканчике – самого популярного у ставропольцев мороженого от молочного комбината «Ставропольский».

Фото: Надежда АРСЕНЬЕВА

НАША СПРАВКА

Молочный комбинат «Ставропольский» является одним из лидеров по производству мороженого на Юге России. Секрет его популярности – отличный вкус и высокое качество. Для производства мороженого используется только натуральное коровье молоко, которое в ходе технологического процесса сгущается, что позволяет отказаться от включения в рецептуру сухого молока. Благодаря этому вкус и консистенция готового продукта получаются оптимальными и сбалансированными. Данная технология также обеспечивает и высокую биологическую ценность холодного лакомства: в процессе его производства сохраняется структура белков молока, а значит, их биодоступность и усвояемость организмом человека.

Фруктовые наполнители, какао и другие ингредиенты молочный комбинат закупает у ведущих международных и российских производителей, выпускающих качественную и безопасную продукцию, что подтверждено соответствующими сертификатами. Вафельные стаканчики для мороженого выпекаются на самом предприятии. Глазури и сгущенное молоко также производятся на комбинате. Благодаря такому целостному подходу готовая продукция получается высокого и, что важно, стабильного качества.