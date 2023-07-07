Зацепился ногой за антенну: удача спасла ставропольца при падении с 5 этажа

Спасатели сняли раненого жителя Георгиевска с антенны. Фото: спасатели Георгиевска Фото: Залина ТАТАРОВА

Необычный инцидент произошел в Георгиевске Ставропольского края — пьяный мужчина чудом спасся, выпав с пятого этажа и зацепившись ногой за антенну. Спасатели, которые сняли его со стены, рассказали «Комсомолке» подробности истории.

56-летний мужчина давно известен георгиевским спасателям. Пару лет назад, поделились они, соседи двое суток не видели ставропольца, а на стуки в дверь он не отвечал. Зная о его образе жизни, они испугались, что он умер в квартире, и вызвали спасателей. Группа приехала на адрес, вскрыла дверь и обнаружила проблемного соседа мирно спящим в тяжелом опьянении.

В среду, 5 июля, спасатели Сергей Рябоконь, Сергей Горепекин и Андрей Яиков вновь приехали к той же многоэтажке. Уже знакомый им мужчина висел на уровне третьего этажа, зацепившись ногой за антенну.

— Дополнительная техника нам не потребовалась, мы забрались туда по лестнице, один сотрудник пошел на соседний балкон. Осторожно сняли его с антенны и спустили. Он был в сознании, но очень пьян, а на ноге — рваные раны, — рассказали муниципальные спасатели корреспонденту «КП-Ставрополь».

Оказалось, что мужчина чудом выжил — неудачно оступившись у открытого окна, он выпал с пятого этажа. Подвернувшаяся антенна, хоть и серьезно ранила его ногу, спасла ставропольцу жизнь.

Спасатели оказали необходимую помощь мужчине и передали его медикам. Он получил серьезное ноги и был госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Еще одно чудесное спасение засняли в Ингушетии в мае этого года. Трехлетняя девочка провалилась в выгребную яму и едва не утонула в экскрементах. К счастью, спасатели приехали быстро и успели безопасно вызволить малышку.