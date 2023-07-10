Сознание младенца: пациентка пластического хирурга впала в кому в Пятигорске

Вместо красоты женщина получила тяжелую кому. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Пластическая операция 36-летней Елены из Воронежа должна была пройти легко и быстро, всего за два часа. Вместо этого прямо с хирургического стола пациентка отправилась в реанимацию, где уже более двух месяцев лежит в глубокой коме.

Елена решила пройти операцию по коррекции век в городской клинической больнице Пятигорска по рекомендации своего врача. Перед операцией она прошла все необходимые анализы, никаких противопоказаний не нашлось. Врачи уверяли, что операция займет около двух часов.

Однако через полчаса после начала операции что-то внезапно пошло не так. Уровень кислорода в крови пациентки снизился, она впала в анафилактический шок, после чего ее сердце остановилось. Причиной такой реакции организма стал наркоз.

Врачи провели реанимационные процедуры и продолжили операцию. Семье Елены медики сообщили, что ничего страшного не случилось. Якобы, передозировка лекарств вызвала судороги, но скоро она должна прийти в себя.

Однако Елена так и не пришла в сознание. После обычной пластической процедуры женщина оказалась в коме первой степени. Она нуждается в посторонней помощи для дыхания и питания, и ее мозг впал в младенчество.

Родственники Елены уверены, что состояние женщины стало результатом ошибки, сделанной медицинскими работниками из Пятигорска. Семья обратилась в Росздравнадзор, Минздрав России и Следственный комитет.

На мольбы близких пострадавшей пациентки отозвались в ставропольском следкоме.

— По данному факту в следственном отделе по городу Пятигорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

К расследованию присоединились специалисты Росздравнадзора.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю проверит качество оказания медицинской помощи 36-летней женщине, которая впала в кому после пластической операции по коррекции век в городской больнице Пятигорска, — заявили в ведомстве.

В краевом минздраве ситуацию пока не комментировали.

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