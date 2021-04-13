Хирург, у которой умерла пациентка на липосакции, осталась на свободе

Мадина Байрамукова известна в сети как "Доктор Ботокс" Фото: СОЦСЕТИ

Суд избрал меру пресечения для хирурга, у которой на химической липосакции умерла пациентка. Подозреваемую отпустили на свободу. Ей выдали обязательство о явке, рассказал источник "КП-Ставрополь".

— Согласно УПК РФ, подозреваемая должна обязательно явиться по вызову дознавателя, следователя или в суд. В случае перемены места жительства она должна незамедлительно сообщить об этом, — пояснил собеседник издания.

20 марта к косметологу обратилась 54-летняя пациентка, чтобы убрать лишний вес. Согласно предварительной информации, клиентка умерла от анафилактического шока в кабинете специалиста. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека", следует из официальной информации СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Потерпевшей убирали лишний вес с помощью мезодиссолюции в зоне живота. Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер. Однако эта процедура очень травмоопасная и болезненная. У нее большой перечень противопоказаний, — рассказывал источник, знакомый с ситуацией.

По данным "КП-Ставрополь", процедуру проводила специалист и гендиректор пятигорской клиники "МаРусМед" Мадина Байрамукова, известная в сети под псевдонимом "Доктор Ботокс". Ранее она выступала в СМИ как эксперт в области косметологии и пластической хирургии. Медик давала сезонные советы, говорила о "волшебной пользе ботокса" и критиковала звезд. Например, Байрамуковой не понравилась грудь Эвелины Бледанс. Актриса была в недоумении, когда узнала о комментарии "непонятного хирурга".

Хирург уверена, что против нее началась массовая травля.

- Все, что происходит в соцсетях, в высшей мере отвратительно и направлено на подавление меня как личности. Уничтожения моего Я. Но неужели кто-то может подумать, что есть для меня более суровый палач, чем моя совесть? А она спокойна, - написала Байрамукова в сети.

В противовес критикам развернулась кампания по поддержке хирурга. Больше десятка пользователей открыто заявили, что подозреваемая по делу о смерти пациентки в Пятигорске - "лучший врач", что "такое могло произойти с любым на ногтях или ресницах" и что они готовы доверить свое лицо только ей.

Один из комментариев пользователя, поддержавшего Мадину Байрамукову Фото: СОЦСЕТИ

Расследование дела продолжается.

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