Алабай загрыз насмерть 9-летнюю девочку в Чечне

Собака набросилась на девочку и загрызла ее насмерть Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Грозненском районе Чечни 9-летняя девочка приехала в гости к дяде, который держит животных. Малышка гуляла на заднем дворе частного дома, ничего не предвещало беды. Родственник в это время находился в другом месте и не переживал за ребенка, думая, что дома безопасно.

В какой-то момент девочка подошла к загону для овец, который охранял алабай. Собака по неизвестной причине разозлилась на малышку и бросилась на нее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чечне.

— По предварительным данным, на заднем дворе частного домовладения, среднеазиатская овчарка алабай, охранявшая загон для овец, напала на 9-летнюю племянницу хозяина дома, – пишет ведомство.

Когда дядя пришел на задний двор – вероятно, услышав крики, – он увидел племянницу, которая не подавала признаков жизни. Собака насмерть загрызла девочку, которая просто гуляла по двору.

Алабай вел себя агрессивно и никого не подпускал к жертве. К собаке и девочке было не подойти, поэтому дядя погибшей позвал соседа-охотника, который усыпил животное.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели девочки, правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства трагедии. По результатам разбирательств будет принято процессуальное решение.

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