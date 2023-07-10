В Гагрском районе Абхазии затопило целые улицы. Фото: МЧС Абхазии

Сильный ливень в Абхазии, обрушившийся на республику 8-9 июля 2023 года, парализовал курортную инфраструктуру и омрачил отдых туристов. В регионе закрывают пляжи, временами пропадает связь и жалуются на проблемы с водоснабжением.

Погода в Абхазии в июле 2023, когда закончатся ливни

Дожди идут в Абхазии до сих пор. В Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуме синоптики прогнозируют грозы. Такая же неблагоприятная ситуация и на побережье соседнего Краснодарского края.

Так выглядят тучи над Черноморским побережьем на карте синоптиков 10 июля

Синоптики прогнозируют, что ливни в Гагре продлятся до конца суток 11 июля. В понедельник в районе выпадет почти 25 миллиметров осадков, во вторник — 15,7.

В Пицунде непогода продлится до среды. До конца понедельника и весь день во вторник прогнозируют сильные дожди с грозой и в сумме более 80 миллиметров осадков.

В Новый Афон гроза придет лишь во вторник, а ливни продлятся до середины дня 12 июля. В сумме за понедельник и вторник синоптики здесь прогнозируют более 75 миллиметров осадков. Аналогичный прогноз и в Сухуме.

Какие города затопило в Абхазии в июле 2023

Уже в первый день непогоды — 8 июля 2023 года, потоки ливневой воды затопили несколько частный сектор. По колено воды было в огородах, больше метра — на первых этажах пристроек и жилых домов. Настоящие грязевые реки текли по улицам.

Стихия бушует именно в прибрежных районах Абхазии, куда приезжают на пляжный отдых. Поэтому министр туризма республики Теймураз Хишба призвал закрыть все пляжи на время, пока море не очистится.

Сильнее всего пострадал Гагрский район — один из самых известных и наиболее развитых курортов Абхазии. Туристов сюда привлекает мягкий субтропический климат, даже зимой температура редко опускается ниже +10, поэтому туристический сезон здесь длится круглый год.

Очевидцы засняли одну из затопленных улиц в Гагре

Толпы туристов, которых Гагра принимает в пик отпускного сезона, теперь застряли без возможности выехать, а многие остались без связи и не могут зарядить телефоны из-за отсутствия электроснабжения.

Из-за схода сели здесь затопило гостевые дворики, вода захлестнула дороги. Потоки воды затопили нижние этажи высоток и частных домов, повредили имущество. Масштабы бедствия пока не оценены полностью, заявили в МЧС республики.

Потоки воды хлынули внутрь частных домов в Абхазии. Фото: очевидцы

Местным властям пришлось ограничить движение — в том числе и на республиканской трассе. Остановили движение поездов, ж/д пути также пострадали от ливней. На станции Бзыбь провисли около 200 шпал, их восстановят после того, как непогода сойдет на нет.

Целые улицы оказались заблокированы потоками воды. Фото: очевидцы

Туристы и местные жители жалуются на периодические отключения света и воды, плохую работу сотовой связи и мобильного интернета. Власти Гагрского района 10 июля порекомендовали не пить из-под крана.

Некоторые местные не отказываются от своих планов даже в непогоду. Фото: очевидцы

— Из-за ливней в нее могла попасть грязь. Воду необходимо отстаивать, затем кипятить, либо использовать бутилированную, — сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Абхазии.

Из затопленных туристических районов эвакуировали несколько десятков людей. Фото: МЧС Абхазии

В селе Лдзаа ливнем снесло полтора километра линии электропередачи. Энергетики занимаются восстановлением ЛЭП.

Между Гагрой и Пицундой поселок Алахадзы оказался весь затоплен из-за выхода реки Бзыбь из берегов.

— Со стороны гор потоки неслись с бешеной скоростью и молниеносно затопляли дворы первые этажи домов, машины, все постройки, — рассказала одна из туристок.

Река вышла из берегов и затопила весь поселок Алахадзы между Гагрой и Пицундой. Фото: очевидцы

Более трех тысяч туристов оказались заблокированы в Гагрском районе. В одном из отелей в соседней Пицунде затопило около 70 номеров. Никто не пострадал, людей переселили в другие комнаты.

Местные власти хотят закрыть все пляжи в республике до конца непогоды. Фото: очевидцы

Эвакуация туристов в Абхазии в июле 2023

В первый же день потопа спасатели отправились эвакуировать туристов и местных жителей с затопленных территорий. Тринадцать человек оказались заблокированы потоками воды в Гулрыпшском районе у Ольгинских водопадов. Сотрудники МЧС вытащили их по веревочной лестнице и отвезли в Сухум на спецтранспорте.

Море вышло из берегов и едва не унесло жизни матери и ребенка. Фото: МЧС Абхазии

Из летнего лагеря в селе Мюссера в Гудаутском районе забрали 19 человек. А в одном из отелей в Гагрском районе стихия едва не забрала жизни матери с ребенком. Обоих едва не унесло потоками воды в море, но, к счастью, очевидцы смогли им помочь.