«Работайте, братья!»: в Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Махачкале в сквере Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан торжественно открыли памятник Герою России сотруднику Росгвардии лейтенанту Магомеду Нурбагандову.

В мероприятии принял участие отец героически погибшего полицейского Нурбаганд Нурбагандов, республиканские власти, глава Росгвардии по Дагестану генерал-майор Александр Орехов, командир махачкалинского соединения Росгвардии генерал-майор Дмитрий Чистяков, а также сотрудники и военнослужащие ведомства.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Отец Героя России поблагодарил земляков за поддержку, которую семья Магомеда Нурбагандова ощущает до сих пор.

- Для нашей семьи было опорой то, что вы рядом всегда. Слова поддержки в наш адрес поступают по сей день. Сегодня на передовой наши ребята показывают мужество и отвагу. На бронетранспортерах со словами «Работайте, братья» идут вперёд. Уверен, всё закончится победой наших бойцов, - сказал Нурбагандов.

Герой России Магомед Нурбагандов. Фото: соцсети.

Напомним, Магомед Нурбагандов погиб от рук боевиков ровно семь лет назад. Нападавшие требовали, чтобы он на камеру обратился к коллегам и призвал их покинуть службу. Понимая, что жить ему остается всего пару минут, Магомед произнес: «Работайте, братья!». Его последняя фраза стала для силовиков всей страны символом борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Героически погибший Магомед Нурбагандов посмертно удостоен Золотой звезды.

- В безоружного человека могут стрелять только трусливые. А настоящие герои могут без страха смотреть смерти в глаза. Ваш сын – пример для всех нас, а его слова «Работайте, братья!» – приказ для всех сослуживцев, - сказал Владимир Путин родителям Героя России, вручая награду.

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