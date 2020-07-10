«Работайте, братья»: Магомед Нурбагандов — полное видео и история Героя России

«Работайте, братья»! Магомед Нурбагандов — Герой России, а его слова и знаменитое видео стали символом и мотивацией для работы силовиков по всей стране. Он — простой офицер, поступок которого вдохновляет молодых ребят, приходящих в правоохранительные структуры. «КП - Северный Кавказ» вспоминает полную историю подвига дагестанского героя.

Магомед Нурбагандов — даргинец по национальности, выходец из аула Урахи, родился в селе Сергокала 9 января 1985 года. Закончил школу с золотой медалью, блестяще отучился в Дагестанском государственном университете Махачкалы. Магомед решил отдать жизнь службе Родине и устроился юристконсультом в отдел Вневедомственной охраны МВД дагестанской столицы.

По возможности мужчина навещал своих родных в селе Сергокала. Одна из таких поездок домой стала для лейтенанта последней.

Работайте, братья!" Смерть Магомеда Нурбагандова - полное видео.Убийство Магомеда Нурбагандова

9 июля 2016 года Магомед с родственниками решили отдохнуть на природе. Выехали в лесистую местность неподалеку от села. К несчастью, именно здесь скрывалась одна из террористических группировок, подчиненных ИГИЛ*.

— Мы подошли после рассвета [10 июля]. Разбудили их, — рассказывал на допросе оператор последней съемки Нурбагандова, террорист Артур Бекболатов. — Их было пятеро: один на улице и четверо спали в палатке. Мы вытащили их, завязали руки.

Боевики не церемонились даже с детьми. Один из них пнул маленького мальчика. Брат Магомеда Абдулрашид попытался защитить мальца. Был убит на месте. Именно его тело лежит у палатки на первых секундах видеозаписи.

Дальше описание заменяют кадры видеозаписи. Узнав, что Магомед Нурбагандов — лейтенат полиции, боевики поставили его на колени и потребовали обратиться к коллегам с призывом бросать работу в правоохранительных органах. Герой России ответил коротко:

— Работайте, братья!

Допрос оператора рокового видео Артура Бекболатова.Допрос участника убийства Магомеда Нурбагандова

Боевики были возмущены такой дерзостью. «Набухался смелости». Один из террористов достал автомат «Калашникова». После своей знаменитой фразы Нурбагандов не прожил и 30 секунд.

— Я все это продолжал снимать, — рассказывает осужденный террорист Бекболатов. — И на видео Халимбеков (предводитель банды, — ред.) застрелил Нурбагандова в голову из «Сайги» с глушителем.

После «удачного» налета террористы выложили в сеть часть отснятых кадров. Но подвиг героя — цинично вырезали. Жить боевикам оставалось не больше двух месяцев.

В начале сентября спецслужбы провели две спецоперации в Махачкале и Избербаше. В окружение попали члены и глава бандгруппы, убившей Магомеда Нурбагандова. Магомед Халимбеков и его сообщники отказались сдаваться и попытались оказать сопротивление, но были сметены шквальным огнем.

На телефоне Халимбекова был найден оригинал записи убийства Нурбагандова. Правоохранители увидели подвиг коллеги. Было решено опубликовать полное видео. Момент смерти лейтенанта был вырезан по этическим причинам.

Спецоперация в Махачкале. Уничтожение банды, убившей Магомеда Нурбагандова.Видео: НАК

Героический поступок Магомеда Нурбагандова высоко оценил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что полицейский был «настоящим героем, настоящим мужчиной, который под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу». Магомед и Алимбек Нурбагандовы были посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации.

Двое оставшихся в живых участников преступления — Азиз Джамалаудинов и Артур Бекболатов приговорены к длительным срокам. Первый отсидит 17 лет в колонии. А оператор самого известного видео никогда не покинет тюрьму — его осудили пожизненно.

Более того — поступок лейтенанта нашел глубочайший отклик в сердцах. Силовики хранят память и восхищаются героем. В сети часто появляются отклики — оперативные видео, подписанные «работаем, брат». Магомед стал человеком, который вселяет в сердца людей веру и желание бороться с несправедливостью и бесчеловечностью — лицом мирового терроризма.

*ИГИЛ — запрещенная на территории РФ международная террористическая организация

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