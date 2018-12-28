Мученически погибшему Герою России Магомеду Нурбагандову установили памятник в Дагестане

В Дагестане увековеличи память Герою России Магомеду Нурбагандову, мученически погибшему от рук боевиков. В Сергокалинском районе увековечили подвиг лейтенанта Росгвардии, установив его бронзовый бюст.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану, на торжественной церемонии открытия постамента присутствовал заместитель министра внутренних дел республики. Он вспомнил невероятный героизм смелого мужчины, который, под страхом смерти, не предал присягу.

— Магомед Нурбагандов всегда с нами в строю, — цитирует замминистра МВД Ахмеда Баталиева пресс-служба. — Работа, которая делается для увековечения его памяти — это не только наш долг, это и патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения!

Боевики убивают Магомеда Нурбагандова.

Напомним, что сотрудник управления Росгвардии Дагестана Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Мужчина вместе с роднёй отдыхал неподалёку от того самого села Сергокала. Их захватили в плен боевики. У Нурбагандова нашли удостоверение и стали требовать предать присягу и призвать других правоохранителей уйти из правоохранительных органов. В ответ лейтенант воскликнул: «Работайте, братья!».

Расправу над пленными боевики записали на видео. Смонтированный ролик выложили в интернет. Полицейские и спецназ бросились в погоню за боевиками. А когда их настигли и уничтожили — нашли неотредактированную версию видео, на которой был запечатлён подвиг росгвардейца.

21 сентября 2016 года Магомед Нурбагандов, указом президента Владимира Путина, был посмертно удостоен звания Героя России. Награду вручили родителям погибшего лейтенанта.

У Магомеда Нурбагандова осталась жена и двое детей. Сын героя мечтает пойти в правоохранительные органы, чтобы продолжить дело отца.

Родители Магомеда Нурбагандова получают звезду Героя России. Фото: пресс-служба Кремля

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