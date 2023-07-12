100 падающих звезд в час: где посмотреть главный летний звездопад на Северном Кавказе

Ночное небо Архыза — это наш ответ мировому тревел-тренду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идеальным местом для наблюдения за звездами назван курортный Архыз. Там расположена крупнейшая в России астрофизическая обсерватория, открытая для посещения всех желающих. Настоящая звездная охота откроется меньше чем через неделю, туристы идут на самый яркий ежегодный звездопад — метеорный поток Персеиды. Первые метеоры появятся 17 июля, последние вспыхнут 24 августа.

Чилийская Лунная долина, каталонский Астрономический парк, звездный заповедник в Германии. Ночное небо Архыза — это наш ответ мировому тревел-тренду, астротуризму. На высоте более двух тысяч метров расположилась астрономическая мекка, обсерватория с самым большим в Евразии телескопом. Туда за космическими эмоциями тысячи россиян отправляются в астротур.

Фото: Влада Бгатцева

- В такие крупные телескопы наблюдаются галактики, процессы звездообразования и смерти звезд, черные дыры. В единый экскурсионный день туристы могут посетить обсерваторию, планетарий и совершить ночную экскурсию по звездному небу, - рассказывает заместитель директора специальной астрофизической обсерватории РАН Екатерина Филиппова.

Фото: Влада Бгатцева

Там, на самом темном небе Европы, звезды устраивают свои самые яркие спектакли. Расположение курортного Архыза создает наилучший астрономический климат, где увидеть, как звезды рождаются и умирают, теперь могут не только ученые.

Фото: Агиров Тимур

Небесную экспедицию может совершить любой желающий. Ослепительный звездный вид, мастер-классы по астрофотографии — ежедневно туристам доступна космическая одиссея. А стоимость экскурсии на крупнейшую в стране астрофизическую обсерваторию РАН больше похоже на символическую — 500 рублей билет для взрослого, 250 рублей для школьника.

Фото: Влада Бгатцева

Ученые говорят, что лучшие смотровые площадки для звездных спектаклей — места пустынные, безлюдные и часто далекие от цивилизации, но на Кавказе качество неба бывает таким, что никакого телескопа не нужно. В финальные дни звездного дождя метеоры в Архызе будут хорошо видны и невооруженным глазом.

Фото: Влада Бгатцева

Архыз привлекает не только ночным созерцанием. Здесь можно подняться к ледникам, увидеть горные озера и водопады, устроить приключение на рафтинге, покататься на лошадях, внедорожниках и только!