Редкая врожденная болезнь: почему у пациентки пластического хирурга в Пятигорске остановилось сердце

Жизнь Елены перевернулась из-за простой пластической операции. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Больше двух месяцев 36-летняя Елена из Воронежа — клиентка пластического хирурга в Пятигорске — лежит в глубокой коме в больнице Кавминвод. Жизнь ее разделилась на «до» и «после» после простой пластической операции по подтяжке век. Почему ее сердце вдруг остановилось на хирургическом столе — рассказал близкий к ситуации источник «Комсомольской правды – Ставрополь».

Впала в кому после пластической операции в Пятигорске весной 2023

Елена поступила на операцию 24 апреля 2023 года. Перед этим она подписала добровольное согласие на оперативное вмешательство, в котором были описаны все риски, вплоть до летального исхода. Пациентка прошла все стандартные обследования — биохимический и общий анализы крови, инфекции, ВИЧ, гепатиты, кардио- и флюорография. Ее осмотрел анестезиолог, никаких противопоказаний не обнаружили.

Пациентка впала в кому во время операции по подтяжке век. Фото: Wikimedia Commons

Но уже под конец операции у женщины вдруг остановилось сердце. Врачи запустили сердцебиение через три минуты и срочно наложили швы на уже вскрытые веки, а затем отправили пациентку в реанимацию. Там ее осмотрели невролог и кардиолог, провели компьютерную томографию мозга и обнаружили патологию, о которой Елена сама не подозревала все 36 лет своей жизни.

Почему впала в кому пациентка пластического хирурга в Пятигорске

Аномалия Арнольда-Киари (ААК) — это врожденное состояние, при котором мозжечок выдвигается ниже большого затылочного отверстия. При первом типе заболевания, который и выявили у Елены, миндалины мозжечка выпячиваются в позвоночный канал ниже затылочного отверстия.

Так выглядит мозг в нормальном состоянии и при аномалии Арнольда-Киари

Заметить заболевание не так просто — периодические боли в голове и шее, слабость в мышцах и проблемы со сном легко можно спутать с переутомлением. Лечится патология лишь с помощью хирургического вмешательства.

Это не значит, что пациентам с таким заболеванием анестезия полностью противопоказана. Однако специалисты сходятся в том, что врачу стоит сообщить о своей особенности, чтобы избежать трагических последствий.

Рассказать анестезиологу о редком врожденном заболевании, о котором она сама не подозревала, Елена, разумеется, не могла.

Всю жизнь Елена не подозревала о том, что живет с редким заболеванием Фото: СОЦСЕТИ

Кроме этой аномалии, у женщины обнаружили повышенную чувствительность к одному из компонентов препарата, который вводили ей при анестезии. По словам источника «Комсомолки», аллергия проявилась уже в реанимации. Из-за неудачного сочетания двух патологий Елена впала в тяжелую кому, из которой не может выкарабкаться до сих пор.

Состояние пациентки, впавшей в кому после блефаропластики в Пятигорске

— Сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких, и состояние пока практически без динамики. С ней работают реабилитологи. Определить, сможет ли она поправиться, пока очень сложно, — рассказал собеседник «КП-Ставрополь».

Реакция семьи пациентки, впавшей в кому после подтяжки век в Пятигорске

Семья Елены шокирована и требует, чтобы в ситуации разобрались правоохранители.

— Это ведь не операция на жизненно важном органе. Нам хочется, чтобы в деле разобрались по закону. С того момента, как она впала в кому, мы живем как в аду. Человека просто угробили, — рассказала СМИ родственница пациентки.

Заведено уголовное дело после неудачной пластической операции в Пятигорске

После того, как история вышла на свет, следователи действительно подключились. В СУ СКР по Ставрополью расследуют уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Резонанс вокруг трагической операции привлек внимание главы федерального Следственного комитета Александра Бастрыкина.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванову И.И. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сообщили накануне в ведомстве.