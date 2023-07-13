В Абхазии туристы вернулись на пляжи, погода начала налаживаться. Фото: очевидцы

Абхазия оправляется после удара стихии 8-9 июля 2023 года. Еще 3 дня назад — 10 июля, министр туризма республики Теймураз Хишба рекомендовал закрыть все пляжи. Пресс-служба МЧС отчиталась тогда о спасении 30 туристов из затопленных ливнем курортных районов Абхазии. Отдыхающие жаловались на отсутствие связи, воды и света. Рассказываем, какая обстановка в Абхазии сложилась на 13 июля 2023 года.

Погода в Абхазии на 13 июля 2023

С 8 июля и до 11 числа в курортных районах Абхазии практически без остановки лил дождь. Туристы жаловались в социальных сетях, что экскурсионные маршруты не доступны и приходится проводить отпуск либо в номере, либо у бушующего моря.

11 июля в Абхазии продолжал лить дождь, но непогода постепенно отступала. Фото: очевидцы

На следующий день — 12 числа — погода нормализовалась. Согласно прогнозу синоптиков, сильные ливни в Абхазии закончились и не предвидятся в ближайшее время. Температура воздуха на побережье достигла средних +26 градусов. Ветер 2-2,5 м/с, влажность составляет примерно 50%.

До воскресенья почти на всей территории республики обещают солнечную погоду и облачность с прояснениями. Комфортнее всего сейчас в Цандрыпше, куда облака придут только в понедельник. Заметим, что облачная и пасмурная погода (без осадков) продержится в Абхазии на протяжении всей следующей недели.

Обстановка в Гаграх в июле 2023

На 13 июля 2023 года в Гагре, можно сказать, повторно открыли купальный сезон. Туристы делятся снимками с прозрачной морской водой и заполненной отдыхающими береговой линией.

При этом санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует пока воздержаться от купания и дождаться полного очищения моря после непогоды.

— В Гаграх отлично! Погода солнечная, море ласковое! Дети из воды не выходят, – делятся впечатлениями отдыхающие в Гаграх.

Туристы заполнили пляжи Абхазии

Железная дорога в Абхазии возобновила работу

Четыре дня поезда не ездили в Гагрском районе Абхазии из-за повреждения нескольких участков железнодорожных путей. Специалисты проделали все необходимые работы, чтобы восстановить ж/д связь.

ЖД в Абхазии размыло сильными дождями. Фото: социальные сети

— РУП «АЖД» устранило все последствия стихии, которая прошла в республике в Гагрском районе. Все поезда едут по графику и до конечной остановки вокзала «Сухум», – сказано на сайте «Абхазской железной дороги»

Поезда снова могут ехать по железной дороге в Абхазии. Фото: АЖД

Рица закрыта в июле 2023 — да или нет

Из-за ливня в Абхазии сходили оползни, что разрушало транспортную инфраструктуру. Грязекаменные потоки 9 июля 2023 года сошли и на несколько участков дороги к любимому туристами озеру Рица.

Технические службы национального парка 10 числа оповестили отдыхающих и туристические агентства о временном прекращении его работы.

Дороги Абхазии затопило. Фото: социальные сети

На 13 июля 2023 года путь полностью расчистили. И туристов снова приглашают посетить Рицинский реликтовый национальный парк.

Обстановка на трассе М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — Адлер сюда фото с дорогой в Джубге

Судя по фотографиям путешественников, проделавших путь до границы с Абхазией через Джубгу, 13 июля 2023 года — обстановка на трассе М-4 «Дон» пришла в норму.