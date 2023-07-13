Машина повисла на колесе: известный блогер-путешественник застрял в ущелье Дагестана на два дня

Приключение в горах Дагестана запомнится Алексею на всю жизнь. Фото: соцсети героя публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

Блогер-путешественник из Оренбурга Алексей часто путешествует по Дагестану. Но в последней поездке угодил в передрягу — машина упала с небольшого обрыва в ущелье и повисла на одном колесе среди бездорожья. «Комсомольская правда» выяснила, как туристу удалось спастись.

Чуть не упали в ущелье

В начале июля блогер по бездорожью в горах в Ахтынском районе, направляясь в заброшенный аул Маза. И ближе к вечеру наткнулся на препятствие — небольшой и незаметный обрыв. Затормозить вовремя водитель не успел, и машина едва не провалилась в ущелье. Но одно колесо увязло в земле, и авто повисло над обрывом.

Целый и невредимый, но испуганный турист попытался выбраться самостоятельно — ничего не вышло.

— Повисла, в принципе, Довольно безобидно. Вытащить можно было любой мощной машиной с хорошим тросом. До ближайшего села Смугул от машины идти около часа. Светлого времени суток оставалось 2,5 часа. Мимо проезжал на лошади чабан Бахтияр, и он сказал, что позовет помощь, — рассказал Алексей.

Но уже стемнело, а помощь так и не пришла. Блогер решил попытаться пешком дойти до Смугула по ночным горам.

— Если честно, очень страшно идти почти по полной темноте. Дошел до машины, это был мой ориентир, чтобы хоть до какой-то цивилизации добраться. Машина так и висит. Это значит, мне придется идти пешком до Смугула еще несколько километров. Это печально, но куда деваться. Помощь еще не подоспела, но это понятно — уже поздно. Я попросил о помощи проезжавшего местного жителя, он сказал, что, возможно, сможет попросить пограничников, но они еще не приехали. Значит, до утра помощи не будет, — вспоминает турист.

Помогали всем миром

На следующий день на выручку пришли жители Смугула и дагестанский коллега Алексея по тревел-блогингу Руфет Мамедов.

— Вчера так и не вытащили машину. Ночью был дождь, машина так и стоит, приехали бульдозер и экскаватор. Они тоже не проехали. Сейчас надо засыпать ущелье, чтобы смог проехать трактор, — поделился он.

Дагестанская стройфирма и полицейские отправили на помощь застрявшим туристам спецтехнику: бульдозер, экскаватор и трактор. Последний не смог проехать к седану, и землеройные машины принялись засыпать ущелье землей, чтобы образовать «дорогу» из земли и камней.

Работы заняли больше суток, все это время турист старался не отчаиваться. Алексей даже попытался все равно дойти до Мазы пешком, но быстро передумал.

— Решение все равно идти в село Маза было неправильным. Ночью в горах может быть опасно, а в какой-то момент стало очевидно, что на обратном пути меня быстро накроет ночь. При этом я точно знал, что в этой местности есть медведи. Ни в коем случае не повторяйте, это было неразумно, — предостерег блогер.

К концу вторых суток ущелье, наконец, засыпали. Трактор вытянул авто и, к восхищению Алексея, даже не повредил авто.

— Всем спасибо большое. Каждый тут рисковал, — впечатлился турист отзывчивостью жителей Дагестана.

В полиции республики прокомментировали спасение путешественника.

— Незамедлительно после получения информации сотрудники дежурной части Ахтынского отдела выехали на место происшествия. С привлечением специальной техники машину удалось вывести на безопасное расстояние от обрыва, и тем самым спасти жизнь водителю. Условия были настолько непростыми, что во время оказания помощи в обрыв чуть было не обрушился и сам трактор, который эвакуировал автомобиль, — рассказали в МВД Дагестана.

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