По документам – кофе: на границе России и Грузии изъяли тонны снюса на 100 млн рублей

Четыре тонны запрещенки спрятали в банках от кофе. Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления Фото: Данил ЮРКОВ

В Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» поймали контрабандиста с 4 тоннами снюса. Запрещенку перевозил большой грузовик, по документам внутри находилось 22 тонны жареного кофе и кофейных напитков.При проверке таможенники почуяли неладное – банки показались сотрудникам странными.

Кофе и правда находился в большегрузе. Таможенники начали проверять содержимое коробок и заметили разницу между некоторыми банками: вместо кофе внутри находилось что-то другое.

Сотрудники вскрыли подозрительные банки и увидели снюс. Всего правоохранительные органы изъяли 4 тонны запрещенной продукции, стоимость которой оценили в почти 100 млн рублей.

— При досмотре за коробками с кофейной продукцией таможенники обнаружили расфасованный по маленьким баночкам некурительный табак.Снюс изъяли, – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

На контрабандиста завели уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий). Предварительно, запрещенку произвели в Швеции, экспертиза будет устанавливать все подробности сбыты снюса.

Уточним, что розничная продажа снюса и тем более его перевозка в таком количестве запрещены пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Снюс не является наркотиком, но оказывает на психику, как и сигареты. Правда, содержание никотина в первом намного больше, а из-за того, что он разъедает слизистую (его употребляют закладыванием под губу) вещество впитывается в организм быстрее.

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