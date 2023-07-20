Операция на дому: клиентка косметолога умерла в Махачкале

Девушке вкололи обезболивающее, отчего она скончалась на месте. Фото: СУ СКР по Дагестану

Косметическая операция на дому в Махачкале закончилась трагедией. Вечером 19 июля 22-летняя девушка пришла к знакомой, которая работает косметологом. Процедуры проводились не в специальной операционной, а в одной из комнат дома. Впрочем, это не остановило ни клиентку, ни специалиста.

Косметолог подготовила все к проведению операции, клиентка легла на кушетку и оставался последний штрих – вколоть обезболивающее. После введения препарата здоровье 22-летней девушки подвело, и она скончалась на месте. По всей видимости, у потерпевшей была аллергия, из-за которой она погибла дома у подруги.

— По предварительным данным, 19 июля 2023 года, девушка пришла к своей знакомой для проведения косметологических процедур. После введения обезболивающего препарата она скончалась, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Следователи начали проверку по факту гибели девушки, прокуратура взяла ход и результаты на контроль. Пока что ведомства не сообщают о заведении уголовных дел из-за некачественного оказания услуг. После разбирательств может появиться дело против косметолога.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

Другая косметическая процедура проводилась не на дому, но тоже закончилась неудачно. В Пятигорске 36-летняя Елена из Воронежа приехала на пластическую операцию, которая отправила ее в кому, ее сердце остановилось на операционном столе. Врачи развели руками и сказали, что во всем виновата Аномалия Арнольда-Киари (ААК).

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