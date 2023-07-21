Санитарки душили пациента и смеялись за кадром. Фото: скриншот из видео в соцсетях

Накануне в соцсетях распространились жуткие кадры издевательств над пациентом психоневрологического диспансера в Дагестане. Следственные органы возбудили уголовное дело, а история возмутила даже руководителя СК РФ.

На видео запечатлено, как привязанного к кровати мужчину душит подушкой одна из сотрудниц медучреждения. Вторая тем временем снимает пытку на телефон и смеется за кадром.

Пациент, не в состоянии защитить себя из-за связанных конечностей, умолял оставить его в покое. Но его страдания только сильнее раззадоривали жестоких медиков.

Потом женщины, видимо, решили похвастаться содеянным и отправили видео знакомым. Жуткие кадры разлетелись по соцсетям и дошли до властей республики, а затем — и до федерального следкома.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в СК РФ.

Местный минздрав начал свою проверку в медучреждении. Глава ведомства Татьяна Беляева назвала случившееся «бесчеловечным отношением» и пообещала наказать виновных.

Ситуация шокировала и главу Дагестана Сергея Меликова. Он подтвердил распространившуюся ранее информацию, что авторов ролика уже уволили из медучреждения.

— Стыдно и больно за то, что такое у нас вообще могло произойти. Увольнением для этих двух санитарок дело не закончится! Это только начало. Призываю правоохранительные органы дать самую жёсткую оценку их действиям. Они должны понести заслуженное наказание, чтобы любой, кому взбредет в голову повторить этот «подвиг», знал, что его ждёт! К счастью, с мужчиной всё хорошо. Будем держать на контроле его состояние и позаботимся, чтобы к нему и ко всем другим пациентам относились должным образом, — заявил глава республики.

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