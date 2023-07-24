Рухнула из-за ливня: известны новые детали обрушения 25-метровой стены в Кисловодске

Стена грозит рушиться и дальше, специалисты устраняют последствия ЧП. Фото: стоп-кадр Фото: Залина ТАТАРОВА

На улице Промышленная, 4Е в Кисловодске рухнувшая 25-метровая подпорная стена «похоронила» четыре машины под слоем грунта. Четыре предприятия оказались отрезаны от газоснабжения, так как трубу прорвало от обрушения подпоры. Едва ли автомобили, оказавшиеся под обвалом, подлежат восстановлению, хотя удалось обойтись без жертв и пострадавших. Предварительно, причиной ЧП стали ливневые паводки.

— В результате обрушения были повреждены четыре легковых автомобиля.

Погибших, пострадавших нет. Также в результате обрушения произошло повреждение газопровода. Вследствие чего четыре мелких частных предприятия на территории промзоны отключены от газоснабжения, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

На место происшествия вызвали бригаду газовиков, которые будут устранять утечку газа и чинить трубу. От РСЧС задействовано 10 человек и 3 единицы техники, ведомство уточняет, что есть угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждение конструкций металлического ангара.

— Прокуратурой города Кисловодска проводится проверка по факту обрушения подпорной стены. По предварительным данным причиной обвала послужили ливневые паводки. В результате происшествия повреждены четыре автомобиля. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ориентировочно работы по устранению последствий происшествия закончат только завтра. Владельцам поврежденных автомобилей, вероятно, выплатят компенсацию, но забрать из «похороненного» транспорта вещи будет нельзя, пока их не откопают.