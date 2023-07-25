«Прячут голову в песок»: после митинга в Избербаше глава Дагестана раскритиковал местные власти

Отчаянный шаг жителей Избербаша взбудоражил власти города и республики. Фото: соцсети/администрация главы РД Фото: Залина ТАТАРОВА

Жители Избербаша в Дагестане накануне провели митинг возле зданий водоканала и администрации города, выражая свое недовольство долгим отключением воды. Отчаявшиеся горожане привлекли внимание главы республики и федерального следкома.

В понедельник, 24 июля, избербашцы массово вышли к мэрии и водоканалу города, требуя ответов и действий со стороны местных властей. Люди жаловались, что у них нет воды в квартирах — у одних неделю, у других аж с мая этого года. Люди вынуждены покупать воду или доставлять ее из других городов.

Власти организовали развозку воды в цистернах, но на всех ее не хватает. Представитель Водоканала объяснил, что зимой нет проблем с водой, так как земля замерзает и защищает трубы, но летом системы начинают плавиться от жары. По его мнению, единственным решением проблемы является замена всей системы водоснабжения.

Участникам митинга не понравились такие объяснения, поэтому они направились к зданию администрации Избербаша, чтобы поговорить с мэром города Магомедом Исаковым. Разгневанные люди скандировали «Воды! Воды!» и требовали встречи лично с главой города.

Привлечь внимание властей у горожан явно получилось. Следственный комитет и прокуратура республики начали проверку по ситуации. Позднее включился и федеральный следком.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Д.В. Беляеву представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а также о мерах, принятых для восстановления прав местных жителей, — заявили в федеральном ведомстве.

А глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал администрацию Избербаша за медленное и недостаточное реагирование на проблемы жителей.

— Хотя работники Водоканала оперативно реагируют и сразу берутся за ремонт, с населением работа в городе провалена. Избербашцев не проинформировали вовремя о случившемся, и чтобы получить ответы на свои вопросы, им пришлось бить во все колокола. Обращаюсь ко всем руководителям: как только возникает проблема, вы должны сообщить людям и сразу же принять меры для облегчения их жизни, а не прятать голову в песок. Печальные результаты такого подхода мы уже видели, — заявил Меликов.

Он также пояснил, что избербашский водовод был построен около 40 лет назад, и сейчас просто не выдерживает потребности резко выросшего населения города. По словам Меликова, до сих пор разрывы в устаревших трубах просто «латали до следующей поломки».

Глава республики напомнил, что идет строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск. На это республика получила 10,5 млрд рублей инфраструктурного кредита, уточнил Меликов.

МИТИНГ В ИЗБЕРБАШЕ

Допекли: жители Избербаша вышли на митинг после недель без воды в +40

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