В этом году парад в Каспийске будет масштабнее, чем в прошлом. Фото: стоп-кадр видео

Три года назад главную базу Каспийской флотилии перенесли из Астрахани в Каспийск. С этого момента в городе стал проходить парад, посвященный Дню военно-морского флота. Как его отметят на этот раз - в материале «КП-Северный Кавказ».

Парад ко Дню ВМФ в Каспийске начнется в 10:30. В 2023 году он будет масштабнее, чем в прошлом - значительно увеличится количество задействованных боевых кораблей и личного состава.

Прямая онлайн-трансляция парада ко Дню ВМФ в Каспийске 30 июля 2023

Зрители, для которых подготовлено четыре трибуны общей вместимостью 5000 человек, увидят на воде и на берегу 50 боевых кораблей и вспомогательных судов, катера, военную технику, артиллерийские орудия и системы залпового огня, а в воздух поднимется боевая авиация.

В воздух поднимется боевая авиация. Фото: стоп-кадр видео

Военнослужащие продемонстрируют морской бой с условным противником и бой за высадку на берегу; окажут помощь терпящему бедствие судну; остановят нарушителей госграницы, устроят фонтаны с подачей воды на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров - всего гостей праздника ждет около 10 различных эпизодов со звуковыми эффектами и имитацией подрыва плавающих мин.

Следить за парадом можно будет и в онлайн-формате - прямую трансляцию проведет РГВК «Дагестан».

Гостям праздника покажут имитацию морского боя. Фото: стоп-кадр видео

В 20 часов празднования продолжатся концертом на городской площади.

КСТАТИ

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, как проявляют себя военнослужащие Каспийской флотилии на специальной военной операции.

- За 6 дней они отразили 7 атак, уничтожили 16 единиц бронетехники, в том числе бронированные машины и танки. Есть и заслуженный трофей - БМП «Брэдли». Убито свыше 400 националистов. Сейчас наши бойцы удерживают занятые позиции, разрушая на корню все планы врага по наступлению. За беспримерное мужество и героизм свыше 100 военнослужащих представлены к высоким наградам, в том числе 30 орденов Мужества, 50 медалей «За отвагу», 25 медалей «За храбрость» и 10 Георгиевских крестов, - написал Меликов на своей официальном Телеграм-канале.

ВАЖНО!

В связи с проведением праздничных мероприятий, 30 июля 2023 года в Каспийске будет действовать ограничение движения. Какие улицы перекроют, смотрите по ссылке.