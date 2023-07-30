Движение открою в обед Фото: Андрей МИРЕЙКО

30 июля 2023 года в 10:30 в Каспийске начнутся масштабные празднования дня Военно-морского флота. С полной программой можно ознакомиться по ссылке. В связи с подготовкой к торжественным мероприятиям несколько дней назад в городе было введено ограничение движения. Как объяснили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Каспийска, оно продолжит действовать с 4 до 14 часов.

В этот промежуток времени для грузового и легкового транспорта будет закрыта улица Халилова (Набережная), а также пересекающие ее дороги со стороны улицы Ленина.