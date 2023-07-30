Столкновение двух дельтапланов в воздухе привело к трагедии Фото: Влад СМИРНОВ

На горе Юца на Ставрополье уже второе происшествие за месяц, и оно снова связано с дельтапланами. Два пилота летательных средств не справились с управлением и врезалась в воздухе, после чего от удара они пикировали вниз и ударились о землю. Один человек погиб после падения, а второму удалось спастись, его госпитализировали медики.

— На склоне горы произошло столкновение двух дельтапланов, в результате пострадали 2 человека, из них 1 погиб, пострадавший доставляется в центральную больницу города Пятигорска, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Погибшим оказался житель Предгорного округа, где и находится гора Юца. Второй пострадавший – житель Санкт-Петербурга, он выпустил запасной парашют, который спас ему жизнь.

Фото: социальные сети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

— Второй пилот из Санкт-Петербурга получил живой ушиб шейного отдела. Он вовремя успел выпустить запасной парашют, – уточнил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Врачи обследуют пострадавшего пилота. Его жизни ничего не угрожает. После происшествия, вероятно, начнутся разбирательства причин произошедшего. Это уже второе столкновение дельтапланов, в прошлый раз, 20 июля, обошлось без жертв. Сегодня же погиб человек, что может грозить серьезными последствиями.