Офицер в больнице: депутат в упор расстрелял полицейского во Владикавказе

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел под утро 9 августа в одном из караоке-баров по улице Бибо Ватаева во Владикавказе: один из посетителей ночного развлекательного заведения в упор расстрелял из травматического пистолета еще одного отдыхающего мужчину. Причиной стала понравившаяся дебоширу сотрудница бара. Свидетели узнали в стрелявшем одного из сельских депутатов, а его жертвой, как оказалось, стал сотрудник правоохранительных органов.

По словам очевидцев, 31-летний депутат одного из сельских поселений Пригородного района республики начал оказывать администратору клуба знаки внимания. Понравившаяся ему девушка взаимностью не ответила. Раздосадованный отказом парламентарий стал разговаривать с ней на повышенных тонах. За девушку вступился полицейский: попросил отстать от сотрудницы заведения и заниматься тем, зачем тот пришел в караоке - петь песни. Депутат вспылил еще сильнее и кинулся в драку. В процессе потасовки он достал травматический пистолет и стал в упор стрелять в оппонента.

Результат - множественные пулевые ранения груди, поясницы, плеча и руки стража порядка и уголовное разбирательство.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из больниц Владикавказа. По данным правоохранительных органов, его жизни сейчас ничего не угрожает. Парламентарий-дебошир задержан, оружие изъято. На месте ЧП было обнаружено больше десятка гильз.

По данному факту следственные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

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