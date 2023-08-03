Мальчик стал тянуться к спорту с раннего детства
Фото: Личный архив
Ратмир Гончар из Махачкалы поставил свой третий рекорд по наибольшему расстоянию пройденному на руках в России. Об увлечении юного рекордсмена и его тренировках рассказала «КП-Северный Кавказ» мама Яна Гончар.
Уникум и спортивный рекордсмен Ратмир Гончар появился на свет в обычной семье Дмитрия и Яны Гончар 31 октября 2014 года в Махачкале. Первые предпосылки к спорту у мальчика появились в год. Тогда он сумел отжаться 10 раз, чем вызвал изумление у родителей.
В это же время малыш стал стоять на голове. Как рассказывает его мама Яна, Ратмир предпочитал смотреть телевизор именно в этой позе.
— Он сам научился стоять на голове. Мы даже когда ходили к парикмахеру, нас спрашивали, почему у ребенка лысина на голове? А он просто ее себе стер. Вставал раньше всех и пока смотрел мультики, переворачивался и в таком положении смотрел телевизор, — шутит Яна.
Семья поддерживает маленького рекордсмена и помогает ему развиваться
Фото: Личный архив
Родители никак не ожидали, что в их доме появится амбициозный спортивный ребенок. Ратмир, как шутят родители, сам привил себе любовь к спорту, ведь в семье таких увлечений нет. Помимо этого, малыш отличился не только увлечением, но и непоколебимым характером.
— Все дети любят мультики, а Ратмир обожает бои Нурмагомедова. Его старший брат Руслан без ума от мультиков. Они постоянно ругаются, потому что один хочет смотреть бои, а другой мультики, — говорит Яна. — У него такой взрослый характер. Прям железобетонный. Как он сказал, так и должно быть. В общем, с ним не соскучишься.
Выбор на такой уникальный вид спорта, как хождение на руках, пал случайно. Как поясняют родители, ребенка никто не подталкивал к спорту. Все началось с того, как Ратмир самостоятельно научился стоять на голове. Потом он смог встать и на руки. Дальше дело продолжил безобидный спор с отцом.
— Папа ему в шутку сказал: «Ты не сможешь пойти на руках. У тебя не получится». Здесь, как обычно, если Ратмиру сказать, что у него что-то не получится, он это обязательно сделает и докажет всем. Он на спор отошел от стены и прошел до кухни. Ему понравилось. Так и понеслось, — с улыбкой говорит мама спортсмена.
Сейчас Ратмир сильно увлечен спортом. В свои годы он уже успел попробовать позаниматься боксом, борьбой и теперь плаванием. Помимо этого, он активно занимался гимнастикой.
— Он пытается выбрать для себя что-то конкретное. Пока никак не дается. Но его хождение на руках и личные тренировки доставляют ему наибольшее удовольствие.
Ратмир стал рекордсменом по ходьбе на руках
Фото: Личный архив
Хождение на руках он практикует вместе с папой. Этому увлечению он оставляет место после школы.
— Он сам замотивирован побеждать. Ему никакой тренер не помогает, никакая секция. Просто его большое желание, — отмечает мама.
В социальных сетях родители периодически публикуют видео того, как Ратмир взбирается по крутым лестницам стоя на руках. Ребенок с легкостью переворачивается и шагает ввысь без всяких проблем. Такие прогулки, обычно, сопровождаются изумленными взглядами прохожих.
На днях восьмилетний Ратмир установил уже третий рекорд по наибольшему расстоянию, преодоленному на руках в России. Мальчик смог пройти 343 метра на руках. Для сравнения, когда юному спортсмену было 6 лет, он смог преодолеть 123 метра.
Второй рекорд парень установил в 7 лет. Тогда он прошел 204 метра. Но, как утверждают родители, та победа не была так сильно освещена. К тому же, аналогичный рекорд установил и мальчик из КБР.
Маленький Ратмир уже успел собрать кучу наград
Фото: Личный архив
— Ратмир это увидел. Наконец нашел того, с кем можно посоревноваться, потому что ранее он был один. После этого он решил снова установить рекорд. И мы смогли. Теперь три года подряд Ратмир в книге рекордов от Дагестана, — похвасталась Яна Гончар.
Пять лет назад в Чечне пятилетний Рахим Куриев установил мировой рекорд по отжиманиям без перерыва. Юному спортсмену пришлось дважды доказывать свое превосходство, ведь в прошлый раз его достижение, а он сделал более 4000 отжиманий, не засчитали из-за нарушений.