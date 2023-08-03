Мальчик стал тянуться к спорту с раннего детства Фото: Личный архив

Ратмир Гончар из Махачкалы поставил свой третий рекорд по наибольшему расстоянию пройденному на руках в России. Об увлечении юного рекордсмена и его тренировках рассказала «КП-Северный Кавказ» мама Яна Гончар.

Кто такой Ратмир Гончар из Махачкалы - биография

Уникум и спортивный рекордсмен Ратмир Гончар появился на свет в обычной семье Дмитрия и Яны Гончар 31 октября 2014 года в Махачкале. Первые предпосылки к спорту у мальчика появились в год. Тогда он сумел отжаться 10 раз, чем вызвал изумление у родителей.

В это же время малыш стал стоять на голове. Как рассказывает его мама Яна, Ратмир предпочитал смотреть телевизор именно в этой позе.

— Он сам научился стоять на голове. Мы даже когда ходили к парикмахеру, нас спрашивали, почему у ребенка лысина на голове? А он просто ее себе стер. Вставал раньше всех и пока смотрел мультики, переворачивался и в таком положении смотрел телевизор, — шутит Яна.

Семья поддерживает маленького рекордсмена и помогает ему развиваться Фото: Личный архив

Родители никак не ожидали, что в их доме появится амбициозный спортивный ребенок. Ратмир, как шутят родители, сам привил себе любовь к спорту, ведь в семье таких увлечений нет. Помимо этого, малыш отличился не только увлечением, но и непоколебимым характером.

— Все дети любят мультики, а Ратмир обожает бои Нурмагомедова. Его старший брат Руслан без ума от мультиков. Они постоянно ругаются, потому что один хочет смотреть бои, а другой мультики, — говорит Яна. — У него такой взрослый характер. Прям железобетонный. Как он сказал, так и должно быть. В общем, с ним не соскучишься.

Почему хождение на руках

Выбор на такой уникальный вид спорта, как хождение на руках, пал случайно. Как поясняют родители, ребенка никто не подталкивал к спорту. Все началось с того, как Ратмир самостоятельно научился стоять на голове. Потом он смог встать и на руки. Дальше дело продолжил безобидный спор с отцом.

— Папа ему в шутку сказал: «Ты не сможешь пойти на руках. У тебя не получится». Здесь, как обычно, если Ратмиру сказать, что у него что-то не получится, он это обязательно сделает и докажет всем. Он на спор отошел от стены и прошел до кухни. Ему понравилось. Так и понеслось, — с улыбкой говорит мама спортсмена.

Как проходят тренировки

Сейчас Ратмир сильно увлечен спортом. В свои годы он уже успел попробовать позаниматься боксом, борьбой и теперь плаванием. Помимо этого, он активно занимался гимнастикой.

— Он пытается выбрать для себя что-то конкретное. Пока никак не дается. Но его хождение на руках и личные тренировки доставляют ему наибольшее удовольствие.

Ратмир стал рекордсменом по ходьбе на руках Фото: Личный архив

Хождение на руках он практикует вместе с папой. Этому увлечению он оставляет место после школы.

— Он сам замотивирован побеждать. Ему никакой тренер не помогает, никакая секция. Просто его большое желание, — отмечает мама.

В социальных сетях родители периодически публикуют видео того, как Ратмир взбирается по крутым лестницам стоя на руках. Ребенок с легкостью переворачивается и шагает ввысь без всяких проблем. Такие прогулки, обычно, сопровождаются изумленными взглядами прохожих.

Какие рекорды установил мальчик из Дагестана

На днях восьмилетний Ратмир установил уже третий рекорд по наибольшему расстоянию, преодоленному на руках в России. Мальчик смог пройти 343 метра на руках. Для сравнения, когда юному спортсмену было 6 лет, он смог преодолеть 123 метра.

Второй рекорд парень установил в 7 лет. Тогда он прошел 204 метра. Но, как утверждают родители, та победа не была так сильно освещена. К тому же, аналогичный рекорд установил и мальчик из КБР.

Маленький Ратмир уже успел собрать кучу наград Фото: Личный архив

— Ратмир это увидел. Наконец нашел того, с кем можно посоревноваться, потому что ранее он был один. После этого он решил снова установить рекорд. И мы смогли. Теперь три года подряд Ратмир в книге рекордов от Дагестана, — похвасталась Яна Гончар.

Пять лет назад в Чечне пятилетний Рахим Куриев установил мировой рекорд по отжиманиям без перерыва. Юному спортсмену пришлось дважды доказывать свое превосходство, ведь в прошлый раз его достижение, а он сделал более 4000 отжиманий, не засчитали из-за нарушений.