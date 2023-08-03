Кричал от испуга: бродячие псы атаковали ребенка и загнали его на горку

Ребенок в одиночку пытается укрыться от агрессивных собак на горке. Фото: скриншот из видео

На Ставрополье, во дворе многоэтажки в центре Михайловска, две бродячие собаки загнали мальчика, которому на вид 10-11 лет, на детскую горку. На видео, выложенном очевидцем в интернет, ребенок кричит от ужаса, пока животные пытаются добраться до него, бегая вокруг горки. Одна из собак даже умудряется почти залезть наверх по лестнице, отчего мальчик пятится назад и чуть не соскальзывает вниз с горки.

Вокруг, несмотря на разгар дня, нет ни взрослых, ни других детей, кто мог бы помочь и остановить этот террор. Мальчик в отчаянии мечется по горке, но даже снимающий видео очевидец не спешит на помощь. Кто отогнал собак и как долго мальчику пришлось терпеть этот кошмар, неизвестно.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в администрации Шпаковского округа, к многоэтажке после появления видео в интернете сразу отправили команду для отлова собак, но к их приезду мальчика якобы спасли, а агрессивных животных простыл и след.

К моменту приезда отловщиков ни собак, ни мальчика уже не было Фото: Залина ТАТАРОВА

По словам местных жителей, собаки часто находятся в этом дворе, поскольку сердобольные местные бабушки их подкармливают. Имея постоянный доступ к рациону, животные быстро размножаются, сбиваясь в стаю. В администрации намерены выследить и отловить животных и заодно выяснить, чипированы ли они.

На прошлой неделе власти Ставрополья утвердили новые правила, касающиеся выгула и содержания домашних животных. Документ запрещает владельцам собак отпускать их на самовыгул без присмотра, регулирует длину поводка и ограничивает доступ питомцев в общественные места. Закон вступит в силу в марте следующего года, за нарушение новых правил хозяевам животных будет грозить административный штраф.

Нападение собак на людей стало проблемой во многих регионах России. Голодные псы сбиваются в стаи и терроризируют окрестности, часто нападая на идущих в одиночестве людей. За последние два года от укусов бродячих животных погибли несколько детей. Самые вопиющие случаи произошли в селе Домна Забайкальского края, где свора растерзала 7-летнюю девочку, в Оренбурге, где так же страшно погиб второклассник, и в Сочи, где от укусов умерла 12-летняя девочка. Но и после трагедии бродячая стая в Оренбурге держит в страхе весь двор, люди боятся выходить из дома. А в Астрахани недавно обнаружили тело горожанки, которую собаки загрызли насмерть. Это уже пятый случай в городе за год.

НОВЫЙ ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ НА СТАВРОПОЛЬЕ

На коротком поводке: новые запреты для домашних животных ввели на Ставрополье

На Ставрополье запретили выгуливать животных в парках и скверах (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cворы голодных псов нападают на детей и женщин

Спецкор kp.ru Ульяна Скойбеда решила разобраться, почему в нашей стране никак не могут справиться с бродячими собаками (подробности)

Людей, которые просили о помощи, обманули: что не так с новым законом об обращении с животными

В закон не вписали слово «умерщвление» ни в какой форме (подробности)

В Ленинском районе Саратова бродячая собака напала на подростка

Очередной раз бродячее животное напало на ребенка в Солнечном (подробности)

Бродячие собаки насмерть загрызли 63-летнего мужчину в Усолье-Сибирском

Его тело обнаружили на территории овощебазы (подробности)

В Салехарде свора бродячих псов искусала руки ребенку и разорвала штанину на мужчине

Бездомные псы нападают на детей и взрослых в Салехарде (подробности)