Выгуливать собак в неположенных местах запретят с 1 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ставрополья утвердили новые требования к содержанию собак и кошек. Правила касаются регистрации и выгула животных.

Выгул собак в Ставропольском крае - где можно и нельзя

Одно из самых важных нововведений — каждое животное нужно будет зарегистрировать. Собакам и кошкам будут присвоены индивидуальные номера.

Кроме того, нужно будет определить места, где можно гулять с своим питомцем. Запрещено выгуливать животных на территории школ и других образовательных учреждений, в скверах, парках, на пляжах, а также на газонах и клумбах. А собак, входящих в перечень «потенциально опасных», нельзя выгуливать вообще.

Также запрещено использовать поводок длиной более 1,5 метра и отправлять животное на прогулку без присмотра. Владельцам нельзя оставлять питомца в машине в одиночку более чем на 20 минут.

Где запрещен выгул собак по закону 2023

Собак нельзя будет брать с собой в магазины и многие другие общественные места, за исключением собак-поводырей. Правда, власти сделали исключение для зоомагазинов — в них животных приводить можно.

Кроме того, гулять с собакой будет запрещено после употребления алкоголя либо людям, признанным недееспособным. Самовыгул собак тоже теперь вне закона.

Какой штраф за самовыгул собак в Ставропольском крае по новому закону о домашних животных

Новые требования к содержанию собак и кошек в Ставропольском крае уже утверждены правительством и вступят в силу с 1 марта 2024 года. Владельцам уже живущих собак и кошек дается время на приспособление или переобучение, а также возможность тщательно обдумать решение о приобретении домашнего животного.

За нарушение новых требований будут составлять административные протоколы. Какое именно наказание ждет недобросовестных владельцев животных, краевые власти пока не определили.

Как сообщили «КП-Ставрополь» в управлении ветеринарии по Ставропольскому краю, региональные депутаты вскоре разработают поправки в закон об административных нарушениях. Наказание за выгул животных в неположенных местах определят в краевой думе.

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