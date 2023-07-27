Выгуливать собак в неположенных местах запретят с 1 марта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Ставрополья утвердили новые требования к содержанию собак и кошек. Правила касаются регистрации и выгула животных.
Одно из самых важных нововведений — каждое животное нужно будет зарегистрировать. Собакам и кошкам будут присвоены индивидуальные номера.
Кроме того, нужно будет определить места, где можно гулять с своим питомцем. Запрещено выгуливать животных на территории школ и других образовательных учреждений, в скверах, парках, на пляжах, а также на газонах и клумбах. А собак, входящих в перечень «потенциально опасных», нельзя выгуливать вообще.
Также запрещено использовать поводок длиной более 1,5 метра и отправлять животное на прогулку без присмотра. Владельцам нельзя оставлять питомца в машине в одиночку более чем на 20 минут.
Собак нельзя будет брать с собой в магазины и многие другие общественные места, за исключением собак-поводырей. Правда, власти сделали исключение для зоомагазинов — в них животных приводить можно.
Кроме того, гулять с собакой будет запрещено после употребления алкоголя либо людям, признанным недееспособным. Самовыгул собак тоже теперь вне закона.
Новые требования к содержанию собак и кошек в Ставропольском крае уже утверждены правительством и вступят в силу с 1 марта 2024 года. Владельцам уже живущих собак и кошек дается время на приспособление или переобучение, а также возможность тщательно обдумать решение о приобретении домашнего животного.
За нарушение новых требований будут составлять административные протоколы. Какое именно наказание ждет недобросовестных владельцев животных, краевые власти пока не определили.
Как сообщили «КП-Ставрополь» в управлении ветеринарии по Ставропольскому краю, региональные депутаты вскоре разработают поправки в закон об административных нарушениях. Наказание за выгул животных в неположенных местах определят в краевой думе.
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