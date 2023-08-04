Слева - Асхаб Тамаев, справа - Екатерина Мизулина. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

На чеченского блогера Асхаба Тамаева завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино у себя в социальных сетях. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Охоту за блогерами-нарушителями Екатерина Мизулина объявила летом 2023 года. Тогда глава Лиги проанализировала контент всех известных инфлюенсеров в русском медиасообществе. Предупреждение сразу же получили такие известные личности, как Егор Крид, Гусейн Гасанов и стример Меллстрой. Также дело коснулось и Асхаба Тамаева.

«Чеченский Халк» в своих соцсетях регулярно разыгрывал деньги за регистрацию онлайн-казино и, по мнению Екатерины Мизулиной, занимался вовлечением детей в азартные игры. С заявлением об этом она обратилась 27 июля в Генеральную прокуратуру и ФАС. Ответ на ее обращение пришел сегодня, 4 августа.

— Управление ФАС по Чеченской Республике возбудило дело в отношении блогера Асхаба Тамаева в связи с нарушением закона «О рекламе». Об этом следует из официального ответа, поступившего в наш адрес. Напомню, что блогер склонял детей к участию в азартных играх и раздавал за это деньги. Генеральная прокуратура поручила Прокуратуре Чечни провести проверку его деятельности, она продолжается, — сообщила в своих соцсетях Екатерина Мизулина.

Сам блогер пока никак не комментировал ситуацию вокруг его персоны.

Ранее Асхаб Тамаев раскрыл аудитории свои доходы. В коротком видео на канале блогер пояснил, как ему удается зарабатывать и куда он тратит баснословные суммы.

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