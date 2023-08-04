В Дагестане мать погибшей от туберкулеза девочки обвинила врачей

Жизнь девочки оборвалась всего в 17 лет. Фото: соцсети / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В Дагестане расследуют обстоятельства смерти подростка. Девочка скончалась в одной из больницы Махачкалы от туберкулеза. Родители девочки уверены, что дочь умерла из-за халатности врачей. Минздрав в свою очередь заявляет, что ребенок скончался из-за непредсказуемой реакции организма.

По словам матери, все началось с температуры. С жаром девочка обратилась в студенческую поликлинику. Там врачи диагностировали пневмонию и назначили лечение, которое не дало никаких результатов. Подростку становилось хуже, поэтому родители решили отвезти ее на КТ. Так, медики увидели, что в легких скопилась жидкость.

Жидкость из легких медики убрали, но провести тест не смогли — оказалось, что биоматериал потеряли. Так журналистам заявляет мама пациентки. Она уверена, что поставить верный диагноз не смогли, так как медлили с анализами.

Тем не менее, после множества тестов медики все же выяснили, что ребенок страдает от туберкулеза. Девочку отправили в тубдиспансер, где с каждым днем ей становилось хуже. Оттуда она так и не вернулась.

Мать девочки уверена - ее дочь загубили врачи Фото: СОЦСЕТИ

Теперь мама 17-летней погибшей уверена, что в смерти виновны врачи. Она готова отстаивать это в суде.

На ситуацию отреагировал минздрав Республики Дагестан. Ведомство обозначило, что в течение 7 дней девочка получала противотуберкулезную терапию в Кизилюртовском противотуберкулезном диспансере. Врачи уверены, что у нее развилась идиосинкразическая реакция на медикаменты. Это редкий и непредсказуемый ответ организма, полученный от дозы и химической структуры препарата, процесс протекает молниеносно.

Подростка перевели в Махачкалу, где специалисты НМИИ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний ей назначили новое лечение. Но спасти ее не удалось.

— Медработники провели эпидрасследование и выявили других членов семьи девочки, один из которых, вследствие необращения к врачам, явился источником заражения пациентки, а двое других — заразились так же, как и девочка. Сейчас все трое членов ее семьи получают противотуберкулезное лечение в государственной сети медучреждений, — утвердили в минздраве.

Делом сейчас занимаются и правоохранители. Расследование на личный контроль взял руководитель следкома РФ Александр Бастрыкин.

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