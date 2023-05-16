Детский организм не выдержал: умерла 4-летняя Самира, избитая матерью в Ингушетии

Фото: соцсети главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова

В Ингушетии 4-летняя Самира, которую избивала собственная мать, не смогла пережить очередную взбучку. Ее доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где спустя время девочка пришла в себя. Медики даже отключили малышку от аппарата ИВЛ, однако детский организм не выдержал.

«КП-Ставрополь» стало известно, что девочку госпитализировали с травмами не первый раз. Раньше мать придумывала оправдания по типу «упала» или «сама ударилась». На этот раз врачи, заметив странные увечья, обратились в полицию. Объяснить побои не получилось. Против матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья», которую могут изменить после печальных известий.

— Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. Еще неделю назад мы все радовались, что Самира пришла в себя, у каждого из нас была надежда, что она пойдет на поправку, – написал в социальных сетях глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

После того, как девочка пришла в себя, врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Надежда на выздоровление была, но она не оправдалась. Медики оказались бессильны перед тяжелым заболеванием крови, и малышка скончалась.

Следователи назначили судебную экспертизу, мать арестована и ждет окончания расследования, чтобы предстать перед судом. Глава Ингушетии заверил, что «никто не уйдет от ответственности за это чудовищное преступление».

Напомним, что в Ингушетии разразился скандал из-за издевательств местной жительницы над родной дочерью. В семье с тремя детьми у матери тяжелое заболевание, из-за чего она плохо ходит. Воспитанием в основном занимается бабушка.

По словам собеседника «КП-Ставрополь», обе женщины часто прибегают к жестоким методам воспитания, особенно после выпивки. Больше всего доставалось 4-летней Самире. После того, как ее доставили в больницу, за дело взялись правоохранительные органы. Матери грозит долгий срок за совершенное преступление. О судьбе остальных детей пока что ничего неизвестно.

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