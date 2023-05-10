Избитая до полусмерти матерью четырехлетняя девочка из Ингушетии пришла в себя

Фото девочки: глава Ингушетии

Четырехлетняя девочка из Ингушетии Самира, которую до полусмерти избила мать, пришла в себя, малышку отключили от аппарата ИВЛ. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

– Несмотря на положительную динамику, состояние Самиры пока остается тяжелым. Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него, – написал глава Ингушетии Калиматов.

О страшном инциденте стало известно 29 апреля. Самиру из Малгобека привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу в таком тяжелом состоянии и сразу перевели в реанимацию. Медики сообщили о подозрительных увечьях в полицию, и правоохранители стали разбираться в ситуации. Оказалось, что девочку привезли после взбучки матери.

Как стало известно «КП-Ставрополь», семья состоит на учете как неблагополучная. И Мадину уже не в первый раз госпитализировали, но родители всегда выдумывали оправдания: упала, ударилась нечаянно.

Но сейчас придумать объяснения не удалось, по факту этих травм следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья». Уже назначена судебная экспертиза, подозреваемая – мать ребенка – арестована.

– Заверяю, что виновников этой бесчеловечной трагедии, случившейся с детьми в родной семье, призовут к ответу. Никто не уйдет от ответственности за это чудовищное преступление, – отметил Калиматов.

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В 2019 году всю Россию шокировала история маленькой Аиши из Ингушетии. Ее доставили с множественными травмами: «раны по всему телу, верхние конечности отечны, движение в локтевых суставах ограничены, на которых определяются гнойно-инфицированные раны, а также ожоговые раны третьей степени с признаками инфицирования». Из-за тяжести травм девочке ампутировали часть руки.

Травмы ребенка

Как позже стало известно, увечья нанесла тетя, которой девочку отдал отец. Воспитанием Аиши никто не занимался.

– Девочку содержали в жутких условиях. Жила как Маугли. Когда мы осмотрели дом, увидели, что там происходит. Плохие условия. Говорили, что о девочке иногда забывали, – рассказывал источник «КП-Северный Кавказ».

Тетю девочку признали виновной в преступлении и приговорили к шести годам в колонии общего режима. Кроме того, к ответу призвали мужа осужденного: его сначала уволили из органов внутренних дел, а потом дали 2,5 года. А саму Аишу отдали матери, которая еще до скандала пыталась вернуть дочь.

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