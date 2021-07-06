Два года не могут поставить протез: как сейчас живет Аиша из Ингушетии, избитая тетей девочка

Аиша А. Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Прошло два года с событий, которые потрясли всю Россию. Мака Ганиева привела 7-летнюю племянницу Аишу Ажигову из Ингушетии в больницу с множеством ранений - ожогами, порезами, ушибами и ссадинами. Причастными оказались сама тетя и ее муж-полицейский (уволен с июля 2019 года - Прим.) Иса Мирзаев. Против них завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда. А через месяц девочке ампутировали руку.

Как наказали истязателей, какое у Аиши состояние на сегодняшний день и почему до сих пор не установили протез - рассказывает корреспондент stav.kp.ru.

Руку не спасли

- Множественные ушибленные и ссаденные раны по всему телу, верхние конечности отечны, движение в локтевых суставах ограничены. На них определяются гнойно-инфицированные раны. Также ожоговые раны 3 (а) степени с признаками инфицирования. Стоит вопрос об ампутации левой верхней конечности, - так описывали состояние Аиши ингушские врачи.

Травмы ребенка

С первого же дня за здоровье девочки боролись лучшие врачи Ингушетии и Ставропольского края, которые всю ночь, пока шла операция, держали связь по телефону. Врачам удалось спасти левую конечность, но на утро стало понятно, что нужны московские специалисты. И Аишу экстренно перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. В августе 2019 года ребенку удалили часть правой руки.

Аиша после первых операций

«Жила как Маугли»

Аишу перевезли к тете по требованию отца. Сам он не участвовал в воспитании ребенка, но не хотел оставлять дочку у матери. В доме ребенку были не особо рады, ее содержали в жутких условиях и периодически били - истязания девочки, задокументированные следствием, в приговоре занимают два листа А4:

«...реализуя единый умысел, по мотивам неприязни, возникшей вследствие совершения незначительных провинностей, насильно связала отрезком веревки руки А.И. и подвесила ее концом платка за деревянную балку перекрытия крыши навеса, где последняя находилась в висячем положении и развязавшись упала на бетонное покрытие».

Тетя Аиши - Мака Ганиева

- Девочку содержали в жутких условиях. Жила как Маугли. Когда мы осмотрели дом, увидели, что там происходит. Плохие условия. Говорили, что о девочке иногда забывали, - рассказал источник «КП-Северный Кавказ».

Собеседник издания рассказал, что в суде Ганиева и Мирзаев рассорились. Подсудимые давали разные, направленные друг против друга показания. Многие свидетели говорили о хорошем отношении Аиши к дяде. Свою вину он полностью не признал.

Макка Ганиева за решеткой в суде

Сунженский районный суд Ингушетии, несмотря на чистосердечное и признание вины, приговорил Ганиеву к 6 годам строгого режима. А Мирзаеву дали 2,5 года.

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили. Вот что бы вы мне посоветовали? Вот если бы вашего ребенка истязали, что бы вы хотели? Я ей только такого желаю. Никогда не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю, - говорила корреспонденту "Комсомольской правды" биологическая мама Аиши - Лидия Ажигова.

Поначалу женщина была не согласна с приговором и подала апелляцию. Но после ее внезапно отозвала. С чем это связано - не известно, Лидия прекратила выходить на связь с журналистами.

Лидия Ажигова и Аиша. Одна из первых встреч

Как дела у ребенка

В декабре 2019 года Аишу выписали из больницы и передали родной матери. По ее словам, она пыталась забрать ребенка, но ей всячески мешали. Обратиться к органам власти она не догадалась - не знала, к кому идти.

- Говорят, прежде чем делать выводы о человеке, надо обуть его обувь и пройти его путь... То, что произошло, сложно рассказать. Я встретилась с мамой Аиши. Лида тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию, - описывала Лидию детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В том, что Лидия любит своих детей, нет сомнений. Чего стоит один только фрагмент записи интервью, которое женщина дала "Комсомольской правде"!

Аиша с детским омбудсменом Анной Кузнецовой

Ингушские меценаты следят за жизнью семьи Аиши. Их - мать, девочку и двух ее братьев - поселили в комфортную квартиру в Магасе. Ребенка также несколько раз возили на реабилитацию в Москву, но из-за коронавируса медицинские мероприятия перенесли в республику. Осенью 2020 года девочка даже пошла в первый класс спецшколы.

Аиша уже пошла в первый класс

- Сейчас с девочкой все хорошо, продолжаются работы с психологом. Не понимает, что с ней произошло. В школе для нее создали специальную программу, которую она успешно усваивает. Пробовали обычную - пока рано, - рассказал "Комсомольской правде" волонтер Руслан, который продолжает следить за жизнью Аиши и ведет Instagram-аккаунт о ней. - О протезировании пока не стоит говорить. Аиша очень активная. Когда она площадке - это очень опасно. Резвится, веселится. Жизнерадостный ребенок! Пока ей сложно будет носить такую руку. Но когда будет возможно, мы найдем и деньги, и силы, чтобы помочь ребенку.