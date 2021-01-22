Жалоба на приговор истязателям Аиши Ажиговой внезапно отозвана

Аиша Ажигова Фото: СОЦСЕТИ

Апелляцию на приговор истязателям 7-летней девочки из Ингушетии Аиши Ажиговой вдруг отозвали. Документы на обжалование приговора забрала мать ребенка, рассказала "КП" адвокат Елена Мисалова.

По словам юриста, жалоба уже была составлена и отправлена. Но внезапно, не сказав ни слова, Лидия Ажигова лично поехала и отозвала документы. Женщина так и не объяснила свой поступок, она не выходит на связь.

Ранее в беседе с "КП" Лидия Ажигова требовала самый жесткий приговор для истязателей - тети своей дочери Макки Ганиевой и ее дяди Исы Марзиева.

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили. Вот что бы вы мне посоветовали? Вот если бы вашего ребенка истязали, что бы вы хотели? Я ей только такого желаю. Никогда. Не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю.

А суд дал Ганиевой и Марзиеву 6 лет и 2,5 года строгого режима соответственно.

В июле 2019 года Аишу Ажигову с многочисленными травмами - ожогами, ссадинами, рассечениями - привезли в больницу. Благодаря своевременной помощи врачей ребенку удалось сохранить левую руку. Для лечения девочку экстренно перевезли в Москву. Правда, правую конечность спасти не удалось.

Следствие установило, что родственники били ребенка за малейшую провинность. Известно, что девочку хлестали тросом для газовой колонки, подвешивали за руки. Аиша оказалась у тети из-за местных обычаев: после развода всех детей должны были отдать отцу. Биологический папа решил оставить ребенка у своей сестры.

Источник "КП" рассказал, что во время суда в отношениях пары наступил разлад. Подсудимые давали разные, направленные друг против друга показания. Несмотря на чистосердечное, Ганиеву приговорили к большему сроку. Многие свидетели говорили о хорошем отношении Аиши к дяде. Он своей вины полностью не признал.

Девочка с осени 2019 года живет с матерью Лидией Ажиговой. Ингушские меценаты помогли семье снять квартиру в Назрани. Судьба протезирования правой руки до сих пор остается туманной. Из-за этого Аиша ходит в спецшколу и учится по индивидуальной программе.

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