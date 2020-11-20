Истязателям покалеченной Аиши Ажиговой вынесли приговор

Аиша Ажигова в сентябре пошла в первый класс Фото: СОЦСЕТИ

В Ингушетии вынесли приговор истязателям 7-летней девочки Аиши Ажиговой. Макке Ганиевой и ее сожителю Исе Марзиеву дали тюремные сроки, сообщает источник "КП" в Сунженском районном суде.

- Суд признал вину обоих подсудимых. Макке Ганиевой дали 6 лет строгого режима, а Исе Марзиеву - 2,5 года, - сообщил источник "КП" в суде.

Тетю искалеченной девочки и ее сожителя обвиняли в преступлении, предусмотренном статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору". Дело в суд отдали еще в июне, а спустя месяц перевели в закрытый формат.

Тетю Аиши впервые отправили под стражу в июле 2019 года. Разбирательство велось год из-за сложных экспертиз Фото: СОЦСЕТИ

В июле 2019 года в больницу привели ребенка с многочисленными травмами, среди которых - ушибы, порезы, ожоги. В первый день госпитализации девочку прооперировали, а потом срочно перевезли в Москву. Выяснилось, что операция, которую сделали в Ингушетии, спасла ребенку левую руку. Правда, правую конечность все-таки пришлось ампутировать.

После широкого резонанса СКР возбудил уголовное дело. Первой подозреваемой стала тетя, которая привела ребенка в больницу. Выяснилось, что уже долгое время девочка живет с ней. За непослушание Макка Ганиева била племянницу, подвешивала ее за руки и оставляла так.

Сейчас Аиша живет с мамой Лидией Ажиговой. В беседе с журналистом "КП" женщина рассказала, что детей у нее забрал бывший муж. Сам он не хотел растить свое потомство, потому отдал двух сыновей и дочь сестре.

Как только материалы дела передали в суд, Лидия поделилась с "КП", какого наказания она хочет для обидчиков дочери.

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили. Вот что бы вы мне посоветовали? Вот если бы вашего ребенка истязали, что бы вы хотели? Я ей только такого желаю. Никогда. Не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю.

Время от времени Аиша вместе с мамой ездит в Москву на реабилитацию. Ребенку хотят установить протез на правую руку, но судьба процедуры пока туманна. Известно, что протезирование готов оплатить влиятельный человек из Ингушетии. Тем не менее, и без правой руки девочка хорошо социализируется среди сверстников - в сентябре она пошла в первый класс.

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