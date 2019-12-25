Ингушскую девочку, избитую тётей до потери руки, выписали из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу, которой ампутировали часть руки после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом журналистам "КП - Северный Кавказ" сообщил источник, близкий к родственникам девочки.

Ребенка вывели из больницы мама Лидия Ажигова, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, лечащий врач и руководитель НИИ Леонид Рошаль. Аиша рада, что ее наконец-то выписали из больницы. Как уточнил наш источник, в среду мама с девочкой полетят в Ингушетию.

Пока что не ясна судьба протеза, который должны установить искалеченному ребенку:

- Протез рано ставить. Одним протезом не решить вопрос, к нему нужно привыкнуть. Это долгая и дорогостоящая реабилитация, тренинги, плюс эксплуатация, обслуживание. К протезу даже взрослого трудно приучить. Пока в приоритете лечение косоглазие, учёба и правильное развитие девочки, - сказал источник "КП - Северный Кавказ".

Аиша с мамой Лидией Ажиговой. Фото: соцсети

Напомним, искалеченная ингушская девочка попала в больницу в июле этого года. Ребенок был настолько сильно истерзан, что его решили немедленно прооперировать. Тогда врачам удалось спасти руку Аиши, но ненадолго. Спустя время в Москве девочке удалили отмершие ткани на правой руке.

Такие жуткие травмы нанесла ребенку его тетя Макка Ганиева, с которой Аиша жила по воли отца. На допросе она призналась, что била девочку ремнем и газовым шлангом. Следователи возбудили против нее уголовное дело. Причем это не первая проблема Ганиевой с законом: ранее она получила условный срок за поножовщину на дороге. В СИЗО она познакомилась со своим мужем, которого, как выяснилось, тоже била.

ЧТО БУДЕТ В ИНГУШЕТИИ

Недавно стало известно, что семья Аиши переезжает в комфортную квартиру в Магасе. Там – две просторные комнаты, хорошо обставленная кухня, ванная комната с подогревом пола и новая техника.

Район, в котором находится квартира, благополучный. Около дома есть большая зона для детских игр. Недалеко, в ста метрах, работает школа.

Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в сказочный и просторный дом в Магасе.

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Искалеченная ингушская девочка во второй раз встретилась с мамой в больнице. Сейчас Аиша проходит длительное лечение в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и каждый день созванивается с мамой, Лидией Ажиговой. Девочка говорит, что скучает и хочет ее видеть рядом (подробнее).

Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в «сказочный» и просторный дом в Магасе

Кадры новой квартиры появились в сети [фото, видео]